PF prende em Viracopos argentino vindo da França com 18kg de drogas em fundo falso de mala

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante um argentino que tentava entrar no Brasil com cerca de 18 quilos de MDMA (princípio ativo do ecstasy). A prisão ocorreu na manhã desta segunda-feira, 22, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, grande São Paulo.

A droga estava em pacotes plásticos pretos escondidos no fundo falso de uma bagagem despachada.

O passageiro partiu da França, onde a mala com a droga não foi verificada pela inspeção do aeroporto europeu, e tinha como destino o Brasil.

Polícia Federal encontra 18kg de MDMA em fundo falso de mala de argentino vindo da França Foto: Divulgação/Comunicação Social da Polícia Federal em Campinas (SP)

O homem de 49 anos responderá por tráfico internacional de droga, e poderá ser condenado a até 25 anos de prisão. O local onde o argentino está detido não foi informado pela PF.

PUBLICIDADE Neste ano, a fiscalização da PF no terminal de passageiros e bagagens foi batizada de Portão 8 – uma referência à soma dos números do ano de 2024. Em 2023, a mesma operação, que levava o nome Sentinela, resultou em 51 flagrantes, com 55 pessoas presas e 261 quilos de drogas apreendidos, sendo 113 quilos de cocaína e 148 quilos de maconha.

Este ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) disse que irá retomar o processo sobre a despenalização pela posse de maconha, em que os magistrados devem discutir a quantidade da planta a ser estabelecida para diferenciar usuários de traficantes.