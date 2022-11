PL anuncia que será oposição a Lula e não vai questionar resultado da eleição

Publicidade

BRASÍLIA - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, anunciou nesta terça-feira, 8, que a sigla “será oposição do futuro presidente”, em referência a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vencedor das eleições de 2022. Segundo o mandatário do Partido Liberal, a legenda “não renunciará a suas bandeiras de ideias”. Valdemar assegurou ainda que o PL não pretende questionar o resultado da votação.

“(O PL) Será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente”, disse. O pronunciamento do presidente do PL foi acompanhado por quadros do partido, com mandatos e eleitos. Aliados de Bolsonaro, como os deputados Bia Kicis (DF) e Carlos Jordy (RJ), senadores da sigla e o governador eleito em Santa Catarina, Jorginho Mello (PL-SC) estiveram com Costa Neto.

O presidente da República, Jair Bolsonaro em cerimônia de filiacao ao Partido Liberal, ao lado do presidente da legenda Valdemar da Costa Neto, em novembro de ano passado. Foto: Divulgação

“Conversei com Bolsonaro sobre a nossa posição. Todos esses assuntos tem que levar para a bancada e nós resolvemos juntos. Se é de interesse público, se é de interesse do País, o Bolsonaro me falou isso, nós vamos votar a favor. Mas tudo tem que ser discutido antes”, disse Valdemar