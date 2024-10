PM de São Paulo detém 82 pessoas por crimes relacionados às eleições

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) informou que 82 pessoas foram detidas por crimes relacionados às eleições e conduzidas à Polícia Civil, a maioria por “boca de urna”. A informação foi divulgada às 14h deste domingo, 6, data do primeiro turno eleição municipal. A votação vai até as 17 horas.

Técnicas do TRE-SP preparam as últimas urnas eletrônicas da 326ª Zona Eleitoral de Ermelino Matarazzo, zona leste da cidade de São Paulo Foto: Júlia Pereira/Estadão

PUBLICIDADE De acordo com atualizações da PM, já são 291 ocorrências cadastradas e 85 apresentadas ao distrito policial. A PM diz que atuação da Operação Eleição, neste domingo, ocorre com 100% do efetivo em mais de 1,4 mil locais de votação. No dia da eleição, é proibido fazer “boca de urna” em qualquer lugar e não apenas dentro ou próximo de uma seção eleitoral. Ela ocorre por meio de cabos eleitorais ou pelos materiais impressos conhecidos como “santinhos”.

Na primeira hora do primeiro turno das eleições 2024, a Polícia Federal conduziu 64 investigados por supostos crimes eleitorais, em especial compra de votos e propaganda irregular eleitoral.

O Estadão terá apuração do resultado do primeiro turno das eleições 2024, ao vivo, a partir das 17h deste domingo, 6.