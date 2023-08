Dilma diz que Petrobrás fez indústria naval brasileira 'renascer'

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff usou seu programa semanal de rádio, o Café com a Presidenta, nesta segunda-feira, 21, para reforçar a política de conteúdo nacional da Petrobrás e o "renascimento" da indústria naval brasileira. "Graças à política de compras da Petrobrás iniciada no governo Lula e desenvolvida no meu governo, renasceu uma indústria naval dinâmica e competitiva, que irá disputar o mercado com as maiores indústrias navais do mundo", disse a presidente.As declarações de Dilma sobre a estatal são feitas em meio às polêmicas sobre a compra da refinaria de Pasadena, no Texas (EUA), principal motivo dos recentes embates entre governo e lideranças da oposição. Durante o programa, a presidente explicou que a política que privilegia conteúdo nacional foi uma decisão para que as compras da estatal fossem feitas preferencialmente em indústrias que produzem no Brasil, para gerar crescimento industrial e emprego.Dilma lembrou o feriado de Tiradentes, personagem, segundo ela, símbolo da luta por um "Brasil melhor, altivo e independente". "Tiradentes uma vez disse: 'Se todos quisermos, poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-la'. O renascimento da indústria naval brasileira mostra que Tiradentes tinha muita razão", disse Dilma.Na semana passada, a presidente esteve em cerimônia de viagem inaugural do navio petroleiro Dragão do Mar e batismo do navio Henrique Dias, no Estaleiro Atlântico Sul, no Estaleiro Atlântico Sul, em Ipojuca (PE). Hoje, no Café com a Presidenta, ressaltou o fato de a indústria naval empregar quase 80 mil trabalhadores. A estimativa, disse Dilma, é de que até 2017 sejam 100 mil contratados no setor."No ano passado, a construção naval brasileira entregou volume recorde de navios e plataformas de petróleo. Foram sete plataformas de produção, dois navios petroleiros de grande porte, 21 navios de apoio marítimo, dez rebocadores portuários e 44 barcaças de transporte", destacou a presidente. De acordo com ela, em 2014 estão em construção ou contratados para serem construídas 18 plataformas, 28 sondas de perfuração e 43 navios-tanque.Dilma disse ainda que "muitas empresas estrangeiras" estão vindo se instalar no País para produzir peças e equipamentos para a exploração da camada pré-sal. De acordo com ela, serão necessários 88 navios, 198 barcos de apoio e 28 sondas de perfuração até 2020.