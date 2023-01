Posse de Lula: entenda visualmente como será a cerimônia em Brasília

A cerimônia de posse do presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva terá desfile de carro na Esplanada dos Ministérios e cerimônias no Palácio do Planalto, Congresso e Itamaraty. Além da tradicional formalidade, o evento terá um festival de música.

O petista terá a segurança de atiradores de elite, barreira antidrone e ainda contará com agentes da Polícia Federal infiltrados e com a vigilância de mais de 1.500 policiais militares. Haverá revista para quem quiser acompanhar o ato na Praça dos Três Poderes e no gramado do Congresso. Presidentes de países sulamericanos, da Alemanha e o rei da Espanha estão entre as autoridades estrangeiras presentes.