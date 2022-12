Posse de Lula como presidente: Confira dia, horário, shows e curiosidades sobre o evento em Brasília

BRASÍLIA - Luiz Inácio Lula da Silva vai voltar à Presidência no dia 1º de janeiro, próximo domingo. Além da tradicional cerimônia de posse, que conta desfile de carro na Esplanada dos Ministérios e cerimônias no Palácio do Planalto, Congresso e Itamaraty, o futuro governo petista organiza um festival de música com 60 cantores simpáticos à futura gestão do PT. O evento também marcará a ida do ex-governador paulista e ex-tucano Geraldo Alckmin (PSB) para a Vice-Presidência.

Cerimônia de posse de Lula terá festival de música com participação de 60 cantores simpáticos à futura gestão. Foto: Eraldo Peres/AP

Passagem da faixa presidencial

Como o presidente Jair Bolsonaro estará nos Estados Unidos, ainda não há uma definição sobre quem vai passar a faixa presidencial a Lula. Há a possibilidade que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por ser o chefe do Poder Legislativo, faça isso. Aliados do mineiro dizem que ele irá desempenhar o papel caso seja necessário, mas ainda não houve um martelo batido do PT sobre isso, que ainda avalia também fazer uma passagem simbólica da faixa com representantes da sociedade civil.

Roteiro oficial da posse

13h45 às 14h30 - Chegada dos chefes de Estado e de Governo. Anexo 1 do Senado Federal.

13h30 às 14h30 - Chegada das autoridades e convidados. Salão Branco.

14h20 às 14h30 - Chegada do presidente e do vice-presidente da República eleitos na Catedral Metropolitana de Brasília.

14h30 - Saída do cortejo da Catedral Metropolitana rumo ao Congresso Nacional.

14h40 - Chegada do presidente e do vice-Presidente da República eleitos no Congresso Nacional com receptivo dos Presidentes do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados.

15h - Sessão Solene de Posse Presidencial: Abertura da Sessão Solene; execução do Hino Nacional; compromisso Constitucional; leitura e assinatura do termo de posse do presidente e do vice-presidente da República eleitos; pronunciamento do presidente da República; pronunciamento do presidente do Congresso Nacional; e encerramento da sessão solene.

15h50 - Deslocamento do presidente e do vice-presidente da República para a sala de audiências da presidência do Senado.

16h - Saída do presidente e do vice-presidente da República da sala de audiências da presidência do senado em direção à área externa do Palácio.

16h05 - Início da cerimônia externa de honras militares.

16h20 - Saída do presidente e do vice-presidente da República para o Palácio do Planalto.

O governo eleito pediu o fechamento da Esplanada dos Ministérios para fazer uma inspeção com o objetivo de remover eventuais ameaças à segurança do presidente eleito, como bombas. Foto: Wilton Junior/Estadão

Chefes de Estado estrangeiros

A posse contará com 65 chefes e vice-chefes de Estado. Já confirmaram presença para o evento de domingo os representantes da Alemanha, Portugal, Espanha, Peru, Timor Leste, Cabo Verde, Guiné Bissau, Colômbia, Uruguai, Equador, Angola, Bolívia, Chile, Paraguai, Guiana, Suriname, Honduras, México e Togo.

A posse neste domingo supera o número de autoridades estrangeiras dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 65 delegações de chefes e vices-chefes de Estado, de Governo e de Poder, estarão presentes. Esse é o Brasil do futuro, conversando com o mundo! #EquipeLula https://t.co/tGwhZQhvpG — Lula (@LulaOficial) December 28, 2022

Segurança

Em relação a segurança do evento, a posse vai contar com 100% do efetivo da Polícia Militar. As folgas dos efetivos de segurança serão canceladas e toda a equipe precisará ficar de prontidão. Para entrar na Esplanada dos Ministérios será necessário passar por revistas e, além disso, o trânsito será fechado e haverá barreira antidrone, com o fechamento do espaço aéreo no local, e a presença de snipers. É esperado um público de cerca de 300 mil pessoas, de acordo com a equipe de transição de governo.

O governo eleito pediu o fechamento da Esplanada dos Ministérios para fazer uma inspeção com o objetivo de remover eventuais ameaças à segurança do presidente eleito, como bombas. O governo do Distrito Federal ainda não respondeu ao pedido, mas vai anunciar nesta quinta-feira, 29, uma resposta. O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB) decidiu declarar ponto facultativo para os servidores na sexta-feira, 30.

A posse contará com 65 chefes e vice-chefes de Estado. Foto: Wilton Junior/Estadão

Shows

O festival de música, que acontecerá paralelamente à cerimônia oficial, contará com apresentações de artistas como Duda Beat, Marcelo Jeneci, Tulipa Ruiz, Maria Rita, Pablo Vittar e Gaby Amarantos. A cantora e futura ministra da Cultura, Margareth Menezes, irá fazer uma participação especial no show da banda BaianaSystem.

As apresentações começam às 10h e durante à tarde, a partir das 13h30, haverá um intervalo para a cerimônia oficial de posse. A partir das 18h os shows serão retomados e devem prosseguir até a madrugada do dia 2 de janeiro. Serão montados dois palcos com os nomes de Gal Costa e Elza Soares, mortas no ano de 2022.

Confira os horários dos shows:

10h Cortejo de manifestações populares

11h (Palco Elza Soares)

Show “Brasília de Todos os Ritmos”

12h30 (Palco Gal Costa)

Show Kleber Lucas Convida: Clóvis Pinho, Leonardo Gonçalves, Mn Mc e Sarah Renata

15h50 (Palco Gal Costa)

Show Juliano Maderada e Banda

18h30 (Palco Elza Soares)

Show “Futuro Ancestral”, com Drik Barbosa, Marissol Mwab, Ellen Oléria, Fioti, Gog, Rael, Rappin Hood e Salgadinho

19h40 (Palco Gal Costa)

Show “Outra Vez Cantar”, com Alessandra Leão, Chico César e Geraldo Azevedo, Fernanda Takai, Francisco El Hombre e Luê, Flor Gil, Johnny Hooker, Lirinha, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Paulo Miklos, Tulipa Ruiz e Thalma De Freitas

20h55 (Palco Elza Soares)

Show “Amanhã Vai Ser Outro Dia”, com Aline Calixto, Fernanda Abreu, Jards Macalé, Maria Rita, Martinho Da Vila, Paula Lima, Leoni, Renegado, Rogeria Holtz, Teresa Cristina, Romero Ferro, Zélia Duncan e Delacruz

22h50 (Palco Gal Costa)

Show BaianaSystem, convida Margareth Menezes

0h10 (Palco Elza Soares)

Show Gaby Amarantos, convida Aíla, Kâe Guajajara e Jaloo

1h10 (Palco Gal Costa)

Show Duda Beat, convida Almerio, Doralyce, Luedji Luna e Zé Ibarra

02h10 (Palco Elza Soares)

Show Pabllo Vittar, convida Lukinhas e Urias

03h10 (Palco Gal Costa)

Show Valesca Popozuda, convida Mc Marks e Mc Rahell

Vira-lata na rampa

Resistência e seu inseparável patinho já estão em Brasília para a posse! Ela está ansiosa para encontrar com vcs. Estamos trabalhando muito para garantir que todos participem dessa festa histórica com toda segurança. #AlegriaVaiTomarPosse #LulaPresidente pic.twitter.com/fPincV5yKv — Janja Lula Silva (@JanjaLula) December 26, 2022

Como mostrou o Estadão, a cerimônia de posse não terá nada de convencional. Na organização da festa, a futura primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, quer que Lula suba a rampa do Palácio do Planalto ao lado de “Resistência”, a vira-lata que passou os 580 dias da prisão do petista em vigília diante da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba.