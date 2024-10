Prazo para registro de pesquisas eleitorais acaba nesta segunda-feira, 21

Termina nesta segunda-feira, 21, o prazo para registro de pesquisas eleitorais referentes ao segundo turno das eleições, que ocorre no domingo, 27. Os levantamentos realizados antes do pleito podem ser divulgados a qualquer momento, até no dia da votação. Porém, devem ser registrados até cinco dias antes de os eleitores irem às urnas, conforme a Lei das Eleições.

O registro das pesquisas deve ser feito no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo a Corte, quem divulgar um levantamento de intenções de voto sem registro prévio será multado. O valor varia de R$ 53,2 mil a R$ 106,4 mil. Caso se trate de uma pesquisa fraudulenta, o que é considerado crime, a pena é de seis meses a um ano de detenção e multa.

Urna eletrônica: segundo turno ocorre no dia 27 Foto: Wilton Junior/Estadão

A Corte exige que, no registro, as empresas de pesquisa informem:

contratante da pesquisa, com CPF ou CNPJ e uma cópia da nota fiscal;

valor pago e origem dos recursos;

metodologia e período de realização da pesquisa;

plano amostral considerando gênero, idade, grau de instrução e nível econômico da pessoa entrevistada, com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;

local onde foi realizada a entrevista, nível de confiança e margem de erro;

sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo;

questionário completo que será apresentado ao eleitor;

profissional de Estatística responsável pela pesquisa;

para quais cargos a pesquisa perguntou a preferência dos eleitores.

Neste ano, 51 municípios, sendo 15 capitais, terão segundo turno para que os eleitores escolham os comandantes dos Executivos das cidades.