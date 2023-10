Lula chama ataques do Hamas de ‘loucura’ e ‘terrorismo’ e reação de Israel de ‘insana’

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou os ataques do Hamas como “loucura” e “terrorismo” e disse que a reação de Israel é “insana”. As declarações ocorreram em cerimônia de comemoração dos 20 anos do Bolsa Família. Lula segue se recuperando da cirurgia que fez no quadril para corrigir uma artrose e participou da solenidade por videoconferência de dentro do Palácio da Alvorada.

Ao afirmar que o Bolsa Família protege crianças brasileiras da fome, Lula citou a guerra no Oriente Médio. “Eu queria prestar solidariedade às crianças que morreram na guerra da Rússia e da Ucrânia e as que estão morrendo agora nessa luta insana entre o Hamas e o Estado de Israel. Não é possível tanta irracionalidade, tanta insanidade”, disse o presidente da República.

Lula participou da solenidade do Bolsa Família por videoconferência de dentro do Palácio da Alvorada Foto: WILTON JUNIOR

“Eu fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na Faixa de Gaza. Que não pediram para o Hamas fazer o ato de loucura que fez, de terrorismo, atacando Israel. Mas também não pediram que Israel reagisse de forma insana e matasse eles. Exatamente aqueles que não têm nada a ver com a guerra”, disse Lula.

“Precisamos propor, em alto e bom som, em nome da vida das nossas crianças, a gente propor paz, a gente propor a racionalidade de que o amor possa vencer o ódio, de que a gente não resolve o problema com bala, a gente não resolve o problema com foguete”, afirmou.

Na cerimônia, Lula disse que voltará a trabalhar do Palácio do Planalto na semana que vem. No final do discurso, ele se levantou para mostrar recuperação da cirurgia – o enquadramento da câmera era aberto o suficiente para mostrá-lo de pé.