Professora Dorinha, do União Brasil, é eleita senadora pelo Tocantins

Professora Dorinha, do União Brasil, foi eleita senadora por Tocantins neste domingo, 2. Com 99,9% das urnas apuradas, a então deputada federal recebeu 394.966 votos, o que representa 50,42% dos votos válidos.

A segunda candidata mais votada foi Katia (Progressistas), com 144.822 votos. Em 2022, no entanto, Tocantins elege somente para uma vaga no Senado Federal.

Professora Dorinha tem 58 anos e desde 2011 exerce o cargo de deputada federal.

Votos dos candidatos ao Senado em Tocantins

Professora Dorinha (União Brasil): 394.966 votos (50,42%)

Katia (PP): 144.822 votos (18,49%)

Carlos Amastha (PSB): 100.634 votos (12,85%)

Ataídes de Oliveira (Pros): 69.335 votos (8,85%)

Vilela do PT (PT): 44.177 votos (5,64%)

Pastor Claudemir Lopes (Patriota): 20.691 votos (2,64%)

Andrea Schimdt (PMB): 5.743 votos (0,73%)

Lúcia Viana (Psol): 1.622 votos (0,21%)

Marcelo Claudio (PRTB): 756 votos (0,10%)

