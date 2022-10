TO: veja a lista de deputados federais eleitos em 2022

Os eleitores do Tocantins definiram neste domingo, 2, os dez deputados federais para representá-los na Câmara dos Deputados. O mais votada foi Toinho Andrade, do Republicanos, com 63.83 votos. Ele tem 64 anos.

Antonio “Toinho” Poincare Andrade Filho herdou a política dos pais Antonio Poincaré Andrade e Dinorah José Costa, nomes tradicionais de Porto e região. Ele é presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins e este será seu primeiro mandato como deputado federal.

Veja os deputados federais eleitos no Tocantins: