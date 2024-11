Projeto que permite importação de carros usados por servidores e colecionadores avança na Câmara

De acordo com o substitutivo, servidores públicos federais que estiverem a serviço do Brasil no exterior por pelo menos dois anos ininterruptos poderão importar um veículo usado. O mesmo direito é estendido ao cônjuge ou companheiro do servidor. A medida abrange chefes de missão diplomática, membros do Serviço Exterior Brasileiro, adidos, adjuntos e auxiliares de adidos militares, além de outros servidores públicos.

Para que o veículo seja importado, ele deve cumprir requisitos de segurança veicular, controle de emissão de poluentes e níveis de ruído conforme as normas brasileiras. Também será necessário comprovar o licenciamento do veículo no país de origem, além de registro em nome do interessado ou de seu cônjugeou companheiro há pelo menos 180 dias antes do retorno ao Brasil.

Os veículos importados terão isenção de impostos como Imposto de Importação, IPI e PIS/Cofins, desde que permaneçam sob posse do proprietário por pelo menos dois anos após a entrada no País. Caso o servidor seja designado para outro posto no exterior, o benefício continuará válido.