Projeto que tipifica corrupção privada no Código Penal avança no Senado

O projeto de lei (PL) 4.436/2020, de autoria do senador Marcos do Val (Podemos-ES), pune empregados ou representantes de empresas privadas que aceitam benefícios para realizar ou omitir ações indispensáveis em suas funções, assim como os que oferecem tais subornos. O texto se baseia em artigos do Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, assinado pelo Brasil em 2003 e que decorre da Convenção de Mérida (Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção).

Adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas, a convenção sugere a criminalização da corrupção privada, recomendando a qualificação da promessa de vantagem indevida e do desvio de bens como delitos. Neste sentido, o PL alega que os Estados Unidos e vários países da Europa já criminalizam a corrupção entre agentes particulares e o Brasil deve seguir o modelo proposto.