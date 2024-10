BRASÍLIA – O Partido Social Democrático (PSD) é o grande vencedor das eleições municipais de 2024, a julgar pelo número de prefeitos eleitos. Criado pelo ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab em 2011, o partido destronou pela primeira vez o MDB como a legenda com mais prefeitos eleitos no País, ao conquistar o comando de 891 municípios. O resultado divulgado oficialmente pelo TSE aponta 887, por não incluir candidatos que concorreram por meio de recursos judiciais após terem as candidaturas indeferidas.

No cômputo geral, o MDB ficou em segundo lugar em número de prefeituras, com 864, mas obteve uma importante vitória ao conquistar São Paulo neste domingo, com Ricardo Nunes. O MDB também lidera em vereadores eleitos, com 8.113.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab: resultado deste ano é resultado de "trabalho extraordinário" de candidatos. Foto: Felipe Rau/Estadão

O Progressistas (PP), do senador Ciro Nogueira (PI), ficou em terceiro, com 752 prefeituras; e o União Brasil terminou em quarto lugar, com 591. Já o Partido Liberal (PL), que tem como presidente de honra o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, terminou com 517 – um aumento significativo em relação aos 345 prefeitos eleitos em 2020, mas bem abaixo do objetivo do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, de eleger mil prefeitos usando o ex-presidente como cabo eleitoral.

PSD e MDB também serão os partidos que governarão o maior número de brasileiros. Os municípios governados pelo PSD somam 35,3 milhões de habitantes, enquanto o MDB governará 35,1 milhões de moradores. O PL terá 25,4 mil eleitores sob seu comando, e o União Brasil, 22,2 milhões. O PT governará 9,6 milhões de brasileiros, um milhão a mais que o PSB (8,5 milhões).

O partido de esquerda mais bem sucedido nas eleições deste ano, em número de prefeituras, foi o Partido Socialista Brasileiro (PSB), que fez 312 prefeituras, inclusive a capital de Pernambuco, Recife, com a reeleição de João Campos. Já o PT, partido do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, governará 276 prefeituras. Será apenas o nono partido com mais prefeituras no País. Só terá sob seu comando uma capital: Fortaleza (CE).

Além de terem feito o maior número de prefeituras em geral, MDB e PSD também comandarão o maior número de capitais de Estados. Os dois partidos terão cinco capitais cada um. PSD terá sob seu comando Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), São Luís (MA), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR). Já o MDB comandará, além de São Paulo, Porto Alegre (RS), Belém (PA), Macapá (AP) e Boa Vista (RR). Ao Estadão, Kassab atribuiu o bom resultado do PSD ao “extraordinário trabalho” dos candidatos e líderes do partido em Pernambuco, Paraná, São Paulo, Ceará, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

“Foram campanhas propositivas, que discutiram o futuro das cidades e dialogaram com os eleitores. É como gostamos de fazer no PSD. Parabéns ainda aos vencedores apoiados pelo PSD em todo o Brasil. Agora os eleitos, prefeitas e prefeitos, vereadores e vereadoras, precisam arregaçar as mangas a partir de 1º de janeiro e mostrar aos eleitores, como temos feito desde 2012, porque merecemos a confiança nas urnas”, disse ele.

Para o presidente do MDB, o deputado federal Baleia Rossi (SP), o resultado do partido este ano foi uma vitória da “moderação” e do “equilíbrio”. “Não tem ideologia que funcione sem entregas para a população. Também não adianta fazer aliança se não tiver um projeto claro. Vamos governar o maior número de pessoas, e conquistamos o maior números mandatos (prefeitos, vices e vereadores. É um orgulho ter eleito o maior número de mulheres”, disse Rossi.

Segundo o presidente do PP, Ciro Nogueira, o resultado eleitoral mostrou que o brasileiro está se cansando da polarização entre os extremos ideológicos. “Foi um recado claro das urnas. As pessoas estão cansadas dessa polarização, que deixa os verdadeiros interesses das pessoas de lado. Eu acho que o verdadeiro vencedor das eleições foi o Centro, e, principalmente, o bom senso”, disse ele ao Estadão.

De acordo com o cientista político Gabriel Guimarães, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ), o resultado deste ano mostra a prevalência do modo tradicional de fazer política local no Brasil, em detrimento da política ideológica e baseada em redes sociais.