Deputado oferece queixa-crime contra parlamentar do PL que postou foto com arma e referência a Lula

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) apresentou nesta segunda, 20, uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a colega de casa Júlia Zanatta (PL-SC), pelo delito de apologia ao crime de homicídio. A informação foi divulgada pelo próprio parlamentar da sigla na noite de domingo, 19.

O caso irá para a Procuradoria-Geral da República, que deve dar um parecer a respeito da continuidade da investigação. O pedido afirma que a imunidade parlamentar “não é absoluta” e que a conduta de Zanatta, além de criminosa, também estaria “violando a democracia”.

Estamos entrando com uma NOTÍCIA CRIME no Supremo Tribunal Federal contra a deputada bolsonarista Júlia Zanatta (PL/SC) por apologia ao assassinato do presidente da República @LulaOficial. Fascismo precisa ser contido, basta de violência. — Ivan Valente (@IvanValente) March 20, 2023

Na sexta-feira, 17, Zanatta publicou uma foto em que aparece segurando uma metralhadora. Ela vestia uma camiseta com um desenho de uma arma que trazia a frase “come and take it” (”venha e pegue”, traduzido do inglês) ao lado da imagem de uma mão com quatro dedos perfurada de tiros, em alusão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A foto repercutiu entre os apoiadores do governo de forma negativa. Gleisi Hoffman, presidente nacional do PT, afirmou que a foto é um “comportamento nazista”.

Na publicação, que continua disponível no Twitter, a deputada cita o nome do presidente e defende investidores do setor de armamentos.

COME AND TAKE IT!



Não podemos baixar a guarda.Infelizmente a situação não é fácil.



Com Lula no poder, deixamos um sonho de liberdade p/ passar para uma defesa única e exclusiva dos empregos, do pessoal que investiu no setor de armas. Estamos agora falando em socorrer empregos + pic.twitter.com/hssZ5fqzIM — Júlia Zanatta (@apropriajulia) March 17, 2023

Nas redes sociais, Zanatta tem reclamado de ameaças que estaria sofrendo por conta da foto. Ela rebateu Gleisi afirmando que teria ocorrido quebra de decoro ao usar a palavra “nazista” para definir o episódio.

Deputada armamentista

Júlia Zanatta foi a sexta deputada federal mais votada de Santa Catarina e elegeu-se principalmente a partir da pauta armamentista Ela é amiga do também deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Na noite de sábado, ela ainda postou vídeos visitando clubes de tiro em Santa Catarina, vestindo a mesma camiseta que faz alusão à violência contra o presidente Lula. Nas publicações, afirmou que os clubes “são locais que recebem famílias” e disse que segue “firme” contra a política desarmamentista.

Como mostrado pelo Estadão, a deputada está entre os parlamentares aliados de Bolsonaro que fazem investida no Congresso contra ‘revogaço’ antiarmas do governo Lula.