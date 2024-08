Veja as pesquisas Quaest nas eleições de Campo Grande, Porto Velho e Vitória

Além de São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Recife, as pesquisas divulgadas pela Quaest nesta quarta-feira, 28, trouxeram cenários eleitorais para as capitais de Mato Grosso do Sul (Campo Grande), Rondônia (Porto Velho) e Espírito Santo (Vitória). Confira abaixo:

Rose Modesto (União) lidera em Campo Grande com 33%

PUBLICIDADE Na mais recente pesquisa da Quaest para a capital do Mato Grosso do Sul, Rose Modesto (União) lidera a corrida com 33% das intenções de voto, seguida por Beto Pereira (PSDB), com 15%, e Adriane Lopes (PP), com 14%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Camila Jara (PT) aparece com 9%, enquanto Ubirajara Martins (DC) e Beto Figueiró (Novo) têm cada um 2%. Luso de Queiroz (PSOL) e Jorge Batista (PCO) não pontuaram. Ainda há 11% de indecisos, e 14% dos eleitores pretendem votar em branco.

A pesquisa, realizada de forma presencial, abordou 852 indivíduos com idade a partir de 16 anos na capital sul-mato-grossense, no período de 24 a 26 de agosto. O levantamento está oficialmente registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número MS-03495/2024. O intervalo de confiança da pesquisa é estimado em 95%.

Mariana Carvalho (União) lidera em Porto Velho com 51%

Na mais recente pesquisa da Quaest para a capital de Rondônia, Mariana Carvalho (União) está na frente com 51% das intenções de voto, seguida por Léo (Podemos), com 18%. Juíza Euma Tourinho (MDB) aparece em terceiro lugar, com 4%, enquanto Célio Lopes (PDT) tem 3%. Samuel Costa (Rede) e Ricardo Frota (Novo) estão tecnicamente empatados com 2% e 1%, respectivamente, assim como Dr. Benedito Alves (Solidariedade), que também registra 1%.

A pesquisa entrevistou 704 eleitores, com idade a partir de 16 anos, entre os dias 24 e 26 de agosto de 2024. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RO-09119/2024. A pesquisa apresenta uma margem de erro de até 3,7 pontos percentuais, para mais ou para menos, e seu intervalo de confiança é de 95%.

Lorenzo Pazolini (Republicanos) lidera em Vitoria com 51%

Na mais recente pesquisa da Quaest para a capital do Espírito Santo, o atual prefeito, Lorenzo Pazolini (Republicanos), lidera a corrida com 51% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito João Coser (PT), com 17%. Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), também ex-prefeito da capital capixaba, aparece em terceiro lugar, com 8%, enquanto Camila Valadão (PSOL) tem 7%. Capitão Assumção (PL) e Du (Avante) registram, respectivamente, 2% e 0% das preferências. Ainda há 9% de eleitores indecisos e 6% que pretendem votar em branco.

A Quaest conduziu uma pesquisa com 852 eleitores, todos com 16 anos de idade ou mais, no período de 25 a 27 de agosto. Essa pesquisa foi oficialmente registrada junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) sob o número ES-08003/2024, e seu intervalo de confiança é de 95%.