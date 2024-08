Veja as pesquisas Quaest nas eleições de João Pessoa, Curitiba, Florianópolis, Boa Vista e Cuiabá

Eduardo Botelho tem 31%, Brunini soma 25% e Lúdio Cabral tem 21% em Cuiabá

Na mais recente pesquisa eleitoral para a capital do Mato Grosso, Eduardo Botelho (União) lidera a corrida com 31% das intenções de voto, seguido por Abílio Brunini (PL) com 25% e Lúdio Cabral (PT) com 21%. Domingos Kennedy (MDB) aparece com 4%. Ainda há um significativo número de eleitores indecisos, representando 9% do total, enquanto os que pretendem votar em branco, nulo ou não planejam votar somam 10%.

A Quaest conduziu uma pesquisa de opinião presencial com 852 eleitores, todos com idade a partir de 16 anos, na cidade de Cuiabá. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento ocorreu no período de 24 a 26 de agosto e está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o número MT-07650/2024.