Quaest em Porto Velho: Mariana tem 52% dos votos válidos, Léo Moraes, 22%, e Juíza Euma, 11%

BRASÍLIA – A pesquisa do instituto Quaest sobre o cenário eleitoral em Porto Velho divulgado neste sábado, 5, mostra a candidata Mariana Carvalho (União Brasil) com 52% dos votos válidos e chances de vencer a disputa no primeiro turno. O candidato Léo Moraes (Podemos) aparece com 22%. Na terceira colocação, juíza Euma Tourinho (MDB) tem 11% das intenções de voto.

Célio Lopes (PDT) tem 10%, Samuel Costa (Rede) tem 2%, Dr. Bendito Alves (Solidariedade) tem 2% e Ricardo Frota (Novo) aparece com 1%.

A cidade de Porto Velho. Foto: Imago Photo/Adobe Stoc

A Quaest ouviu 904 eleitores na capital de Rondônia entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RO-02774/2024.