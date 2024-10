Qual o número do seu candidato? Saiba como encontrar, a ordem de votação e faça sua cola

O primeiro turno das eleições municipais deste ano vai ocorrer neste domingo, 6, e muitos eleitores carregam os números dos candidatos favoritos anotados em um papel para não esquecê-los na hora da votação. É preciso ficar atento, já que a cola eleitoral não pode ser feita no celular – aparelho proibido dentro da cabine.

Urna eleitoral: primeiro turno das eleições municipais vai ser realizado neste domingo, 6 Foto: Divulgação/TSE

PUBLICIDADE Devido à variedade de candidatos e partidos, o Estadão criou uma ferramenta que ajuda o eleitor a encontrar o número de urna dos candidatos a prefeito e a vereador nos municípios do País. Além disso, é possível conferir as informações principais sobre os nomes que vão concorrer aos cargos, os partidos deles e quais são as coligações que o apoiam. Quando o eleitor passar pelo processo de identificação feito pelos mesários e for para a cabine de votação, a primeira escolha a ser digitada na urna eletrônica será para o cargo de vereador. São cinco números, sendo que os dois primeiros identificam o partido ao qual o candidato é filiado.

Após digitar o número, a foto e o nome do candidato a vereador vão aparecer na tela. É preciso que o eleitor confirme o voto para seguir para a escolha do candidato a prefeito. São dois números – referentes ao partido ao qual o político é filiado. Novamente, é importante checar a foto e o nome do concorrente antes de confirmar o voto. Escolhido o postulante ao Executivo, está encerrada a participação do eleitor nas eleições municipais de 2024.

A Justiça Eleitoral permite que os eleitores levem o número dos candidatos para a cabine de votação. As anotações podem estar em papéis escritos à mão ou nos “santinhos” que são distribuídos pelas campanhas.

Porém, o mesmo não pode ser feito com o celular. A Justiça Eleitoral proíbe que o eleitor vá com o aparelho para a urna, mesmo que esteja desligado. Assim que entrar no local de votação, ele terá que deixar o item com os mesários, pegando de volta apenas quando a participação for finalizada.

A vedação existe porque o uso pode violar o anonimato da votação e prejudicar a liberdade de escolha do eleitorado. Quem descumprir a regra pode ser punido por “violar ou tentar violar o sigilo do voto”. A pena é de até dois anos de detenção.

Veja o passo a passo para encontrar o número dos candidatos

Página de buscas do 'Estadão' permite que eleitores encontrem o número de urna dos candidatos Foto: Estadão/Reprodução

Acesse a página: Eleições 2024; No campo “UF”, escolha o Estado onde você vota; No campo “Cidade”, que ficará disponível após a escolha do Estado, procure pelo município onde você vota; No campo “Cargo”, escolha “Prefeito” ou “Vereador” Para ver a lista completa, clique em “Buscar”; Caso queira procurar um candidato específico, busque procurá-lo através do nome ou partido; Após clicar na candidatura de um determinado candidato que aparecerá na lista de buscas do Estadão, o número de urna vai aparecer em destaque, ao lado do nome do concorrente; Se o eleitor desejar procurar candidatos por características específicas, como o partido, idade, grau de instrução, gênero, estado civil, cor ou raça, situação da candidatura, entre outros, basta selecionar “+ filtros” e escolher as opções desejadas antes de clicar em “Buscar”.

A ferramenta do Estadão possibilita um amplo conhecimento do eleitor sobre os candidatos, oferecendo mais informações do que somente o número eleitoral. A busca permite encontrar a foto que vai aparecer na urna, os dados biográficos e os bens declarados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por cada um.