Qual o número para votar nos governadores estaduais neste 2º turno? Faça a sua cola

Publicidade

O segundo turno da eleição para os governos estaduais ocorre neste domingo, 30, em 12 estados junto com a votação para presidente entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). A ordem de votação na urna é primeiro para governador e depois para presidente.

Para evitar atrasos e esquecimentos na hora do voto, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve anotados os números de seus candidatos. Para isso, ela disponibiliza uma colinha que o eleitor pode acessar e imprimir. Clique aqui e confira.

Não é obrigatório imprimir o modelo do TSE nem fazer a cola, mas ela pode ser bem útil na hora de digitar todos os números na urna, de modo a agilizar o processo e evitar filas. Vale lembrar que será proibido levar o celular à cabine de votação este ano: não será possível usar o dispositivo para lembrar os dígitos.

Confira cola feita pelo Estadão:

Alagoas

Disputam o Palácio República dos Palmares o governador Paulo Dantas (MDB), que busca reeleição, e o senador Rodrigo Cunha (União Brasil). O número de urna de Dantas é 15. O de Cunha, 44.

No primeiro turno, Dantas terminou a apuração das urnas em primeiro lugar, com 46,64% dos votos válidos. O candidato do União Brasil teve 26,79%.

Continua após a publicidade

Amazonas

Disputam o Palácio Rio Negro o governador Wilson Lima (União Brasil), que busca reeleição, e o senador Eduardo Braga (MDB). O número de urna de Lima é 44. O de Braga, 15.

No primeiro turno, Lima terminou a apuração das urnas em primeiro lugar, com 42,82% dos votos válidos. O candidato do MDB teve 20,99%.

Bahia

A disputa baiana pelo Palácio de Ondina tem o ex-secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues (PT), e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil). O número de urna de Jerônimo é 13. O de ACM, 44.

No primeiro turno, contrariando as pesquisas, o petista terminou a apuração das urnas em primeiro lugar, com 49,45% dos votos válidos. O candidato do União Brasil teve 40,8%.

Espírito Santo

Continua após a publicidade

A disputa pelo Palácio Anchieta tem o governador Renato Casagrande (PSB), que busca reeleição, e o ex-deputado federal, Carlos Manato (PL). O número de urna de Casagrande é 40. O de Manto, 22.

No primeiro turno, Casagrande terminou a apuração das urnas em primeiro lugar, com 46,94% dos votos válidos. Manato ficou na segunda posição com 38,48%.

Mato Grosso do Sul

A disputa governo sul-mato-grossense tem os candidatos Eduardo Riedel (PSDB) e Capitão Contar (PRTB). O número de urna de Riedel é 45. O de Contar, 28.

No primeiro turno, Contar terminou a apuração das urnas em primeiro lugar, com 26,71% dos votos válidos. Riedel ficou na segunda posição com 25,16%.

Paraíba

A cadeira de Executivo no Palácio da Redenção é disputada por dois candidatos: o governador João Azevêdo (PSB), que busca reeleição, e o deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB). O número de urna de Azevêdo é 40. O de Lima, 45.

Continua após a publicidade

No primeiro turno, Azevêdo terminou a apuração das urnas em primeiro lugar, com 39,65% dos votos válidos. Lima ficou na segunda posição com 23,9%.

Pernambuco

O governo estadual pernambucano é o único que tem duas mulheres na disputa: a ex-prefeita de Caruaru Raquel Lyra (PSDB) e a deputada federal Marília Arraes (PSB). O número de urna de Raquel é 45. O de Marília, 77.

No primeiro turno, Marília terminou a apuração das urnas em primeiro lugar, com 23,97% dos votos válidos. Raquel ficou na segunda posição com 20,58%.

Rio Grande do Sul

Disputam o Palácio Piratini o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) e o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). O número de urna de Leite é 45. O de Lorenzoni, 22.

No primeiro turno, Lorenzoni terminou a apuração das urnas em primeiro lugar, com 37,5% dos votos. O candidato tucano teve 26,81%.

Continua após a publicidade

Rondônia

O governo de Rondônia é disputado pelo senador Marcos Rogério (PL) e pelo atual governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil) que busca reeleição. O número de urna de Rogério é 22. O de Rocha, 44.

No primeiro turno, Rocha terminou a apuração das urnas em primeiro lugar, com 38,88% dos votos válidos. Rogério ficou na segunda posição com 37,05%.

Santa Catarina

O governo de Santa Catarina é disputado pelo senador Jorginho Mello (PL) e pelo deputado federal Décio Lima (PT). O número de urna de Mello é 22. O de Décio, 13.

No primeiro turno, Mello terminou a apuração das urnas em primeiro lugar, com 38,61% dos votos válidos. Décio ficou na segunda posição com 17,42%.

São Paulo

Continua após a publicidade

Disputam o Palácio dos Bandeirantes os ex-ministros Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos). O número de urna de Haddad é 13. O de Tarcísio, 10.

No primeiro turno, Tarcísio terminou a apuração das urnas em primeiro lugar, com 42,32% dos votos. O candidato do PT teve 35,70%.

Sergipe

Disputam o Palácio Olímpio Campos o senador Rogério Carvalho (PT) e o ex-deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). O número de urna de Carvalho é 13. O de Mitidieri, 55.

No primeiro turno, Carvalho terminou a apuração das urnas em primeiro lugar, com 44,7% dos votos. Mitidieri ficou em segundo com 38,91%.

Quem vai ganhar as eleições? Acompanhe a apuração dos votos em tempo real, a partir das 17 horas.