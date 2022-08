‘Qual é o problema?’ pergunta Bolsonaro sobre compra de imóveis com dinheiro ‘vivo’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) negou ter lido reportagens que mostram que metade dos imóveis de familiares dele foi comprada com dinheiro ‘vivo’. Mesmo assim, questionou: “Qual é o problema?”, disse após evento promovido nesta terça-feira, 30, pela União Nacional do Comércio e dos Serviços (Unecs), em Brasília.

“Qual é o problema de comprar com dinheiro vivo algum imóvel, eu não sei o que está escrito na matéria... Qual é o problema?”, disse o presidente e candidato à reeleição.

Ele também frisou que não se importaria com possíveis investigações. “Então tudo bem. Investiga, meu Deus do céu.”

Bolsonaro questiona qual o problema de comprar imóveis em dinheiro 'vivo' Foto: Joédson Alves/EFE

Conforme reportagem do portal UOL, ao menos 51 dos imóveis foram comprados total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo. As compras “em moeda corrente nacional” somam R$ 13,5 milhões.

Pelo menos as compras de 25 dos imóveis ocorreram de forma a suscitar investigações do Ministério Público do Rio e do Distrito Federal, de acordo com o site. Esse grupo é composto por aquisições e vendas dos filhos e das ex-mulheres do presidente - não necessariamente com dinheiro vivo.

Transações com imóveis foram alvos do Ministério Público do Rio nas investigações envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Promotores suspeitavam o parlamentar usava transações imobiliárias para lavar dinheiro ilegal repassado pelos funcionários “fantasmas”.