Passada a primeira semana do segundo turno na disputa eleitoral em São Paulo, pesquisas eleitorais vão medir a evolução das intenções de voto dos candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL). Ao longo dos próximos dias, levantamentos dos institutos Real Time/Big Data, Paraná Pesquisas, Quaest e Datafolha serão divulgados. Serão os primeiros levantamentos divulgados desde o início da propaganda eleitoral do segundo turno e do apagão de energia para clientes da Enel, que virou tema de debate entre os candidatos nas redes sociais.

Pesquisas vão mostrar evolução da disputa entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos Foto: Alex Silva/Estadão e Taba Benedicto/ Estadão

Na primeira semana do primeiro turno, os números de dois institutos mostraram vantagem do prefeito Ricardo Nunes. Levantamento do Paraná Pesquisas (SP-08049/2024) indicou Nunes com 52,8% dos votos totais contra 39% de Boulos. Segundo a medição, outros 4,8% votariam em branco ou nulo, enquanto 3,4% não souberam ou não responderam.

Na medição do Datafolha (SP-04306/2024), Nunes tem vantagem de 22 pontos percentuais. O prefeito registra 55% de menções no cenário estimulado, enquanto o deputado federal figura com 33%. Segundo o levantamento, 10% dos eleitores afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto. Outros 2% não sabem em quem votar.

Veja quais as próximas pesquisas na capital paulista:

Real Time/Big Data

A primeira pesquisa da semana será divulgada pelo instituto Real Time Big Data e foi contratada pela 3 Poderes Mídia e Comunicação Ltda. Foram ouvidas 1.500 pessoas entre sexta-feira, 11, e sábado, 12. O registro da pesquisa aponta divulgação para esta segunda-feira, 14/10. A pesquisa deve medir apenas em parte o início do horário eleitoral, que começou na sexta pela manhã no rádio e na hora do almoço na TV, e o apagão na capital paulista, que começou na sexta à noite. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo SP-00357/2024.

Paraná Pesquisas

O Paraná pesquisas começou a ir a campo no sábado, dia 12 e encerra a coleta de entrevistas na terça-feira, 15. No registro junto ao TSE, a divulgação está prevista para o dia 16, quarta-feira. A pesquisa consta como contratada pelo próprio instituto. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é o SP-06311/2024.

Quaest

O levantamento da Quaest, contratado pela Globo, tem data de divulgação também para quarta-feira, dia 16. A pesquisa começaram a ser feitas neste domingo, 13, e as entrevistas vão até terça-feira, 15. O levantamento foi registrado sob o protocolo SP-05735/2024.

Datafolha

O instituto começa a fazer as entrevistas do levantamento contratado pela Folha de S.Paulo na terça-feira, 15. Os questionários continuam sendo aplicados até quinta-feira, dia 17. Segundo o registro, é o mesmo dia de divulgação da pesquisa. O levantamento foi registrado sob o protocolo SP-05561/2024.