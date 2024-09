Quando serão os próximos debates dos candidatos à Prefeitura de São Paulo?

Depois do debate promovido pela TV Cultura neste domingo, 15, em que ocorreram até agressões, os candidatos à Prefeitura de São Paulo devem participar de mais cinco encontros até o final do período eleitoral. Anteriormente, os postulantes participaram de eventos promovidos pela TV Bandeirantes, pelo Estadão em parceria com o portal Terra e com a Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), pela revista Veja e pela TV Gazeta realizado em conjunto com o portal MyNews.

Se não houver mudanças após a confusão que resultou na expulsão de Jose Luiz Datena e a saída de Pablo Marçal no debate da TV Cultura, os candidatos ainda podem ter outros confrontos.

Confira, a seguir, as datas dos próximos encontros entre Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo).

Nunes, Boulos, Marçal, Tabata, Datena e Marina Helena. Foto: Felipe Rau e Werther Santana/Estadão Foto: Felipe Rau e Werther Santana/Estadão

Debate UOL/RedeTV! - 17 de setembro

Organizado pelo portal UOL e pela RedeTV!, o debate entre os postulantes na disputa pelo comando da maior cidade do País será realizado já na próxima terça-feira, 17 de setembro, a partir das 10h20. A princípio, os três blocos iniciais terão confronto livre entre os candidatos. Jornalistas dos dois veículos farão perguntas aos políticos nos dois últimos blocos.

Debate SBT - 20 de setembro

Devem marcar presença no encontro promovido pelo SBT, os seis candidatos melhores posicionados nas pesquisas de intenção de voto. O evento ocorre no dia 20 de setembro, próxima sexta-feira, a partir das 11h15. Foram convidados Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Tabata Amaral (PSB), Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB).

Debate Record TV - 28 de setembro

Para o debate promovido pela Record TV, que acontece em 28 de setembro, último sábado do mês, os mesmos postulantes do evento do SBT foram convidados. O encontro deve ocorrer entre 21h e 23h15.

Debate UOL/Folha de S.Paulo - 30 de setembro

O portal de notícias UOL também deve promover um outro debate, desta vez em parceria com o jornal Folha de S.Paulo. O encontro será realizado no dia 30 de setembro, última segunda-feira do mês, às 10h.

Publicidade

Debate TV Globo - 3 de outubro

Como de costume, o debate que encerra o período de campanha eleitoral do primeiro turno é organizado pela TV Globo. O encontro entre os candidatos ocorrerá no dia 3 de outubro, última quinta-feira antes do dia de votação, com previsão de início às 22h.

Encontros anteriores foram marcados por poucas propostas e muitos ataques

PUBLICIDADE O primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, organizado pela Band, foi marcado por trocas de farpas, ataques de baixo calão e tom pouco propositivo. Como esperado, o atual prefeito da cidade, Nunes, foi o principal alvo dos adversários, enquanto Marçal assumiu o papel de “franco-atirador”, disparando críticas e até palavrões contra o emedebista, Datena, Boulos e Tabata. O encontro promovido pelo Estadão, portal Terra e Faap contou com a participação dos candidatos melhores colocados em pesquisas de intenção de voto. As propostas também foram deixadas de lado para dar lugar a acusações e trocas de farpas entre os postulantes. O debate também ficou marcado por tom sereno de Nunes em alguns momentos, “exorcismo” de Boulos por Marçal com carteira de trabalho e discussão sobre economia entre Tabata e Marina.

Já no debate promovido pela revista Veja, a ausência do prefeito, do psolista e do apresentador de TV foi o principal assunto. Os únicos presentes, a deputada federal, o influenciador e a economista, criticaram de forma incisiva a não participação dos três adversários. O debate também foi marcado pela ausência de propostas concretas para a cidade e pela recusa de Marçal em responder às perguntas que lhe foram direcionadas.

PUBLICIDADE Apesar do esforço dos organizadores para adotar regras mais rígidas e garantir a discussão de propostas para a cidade, o debate da TV Gazeta e do canal MyNews na eleição para prefeito de São Paulo seguiu a tendência dos encontros anteriores. Durante 2h30min, candidatos trocaram ataques e ofensas e inventaram apelidos pejorativos para se referir aos adversários, enquanto propostas para a capital quase não tiveram espaço. No momento mais marcante, Datena deixou seu púlpito para encarar Marçal após uma discussão entre os dois. O clima esquentou após o apresentador dizer que o influenciador o ligou antes do debate da Band para combinar ataques contra Boulos e Nunes. Siga o ‘Estadão’ nas redes sociais