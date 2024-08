Relações do Congresso com STF e Planalto pegam fogo, assim como o Brasil

O mesmo ocorre com a mobilidade urbana, área em que a candidata do Novo também aposta na flexibilização de contratos. “Hoje, para participar da licitação uma empresa precisa de milhões de reais alocados em centenas de ônibus. Como pouquíssimas empresas têm tanto capital, não há concorrência”, diz, propondo reformulações no modelo. “Vamos separar a empresa que opera o serviço da detentora do capital investido nos veículos”. Ela também sugere a substituição da frota de ônibus a diesel, mas não com modelos elétricos.

Em São Paulo, uma das principais consequências das mudanças climáticas será a intensificação do fenômeno conhecido como “ilhas de calor”. Para amenizar a questão, Marina Helena propõe mais áreas verdes e o “desenvolvimento da agricultura urbana”.

Para estimular a economia do município, ela sugere a criação de uma Procuradoria de Defesa do Empreendedor, “contra excessos do próprio setor público”. Por fim, para os problemas da segurança pública, Marina propõe dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e investir no combate à corrupção, numa espécie de “Lava Jato Paulistana”.