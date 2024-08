O empresário e influenciador Pablo Marçal é o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de 2024. Esta é a segunda vez que o influenciador disputará um cargo do Executivo. Em 2022, ele se candidatou à Presidência, mas teve o registro indeferido após sua sigla declarar apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O empresário, então, passou a disputar o cargo de deputado federal por São Paulo e obteve 243.037 votos. A quantidade era suficiente para elegê-lo ao cargo, mas o registro da candidatura foi indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Convenção partidária do PRTB para oficializar a candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de SP Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Qual é a idade de Pablo Marçal?

Marçal tem 37 anos de idade. Ele nasceu em Goiânia, capital de Goiás, em 18 de abril de 1987.

Onde mora Pablo Marçal?

Segundo a assessoria de Marçal, o candidato reside no Jardim Europa, na capital paulista. Antes disso, o ex-coach era morador de Alphaville, como são conhecidos os condomínios com residências de alto padrão em Barueri, município na Grande São Paulo.

Quantos filhos tem Pablo Marçal?

O empresário e candidato a prefeito pelo PRTB é casado com Ana Carolina Marçal, com quem tem quatro filhos.

Qual é a igreja de Pablo Marçal?

Pablo Marçal é evangélico.

Qual é o partido de Pablo Marçal?

O que o Pablo Marçal vende?

As empresas de Marçal atuam em ramos variados, desde incorporação imobiliária a investimentos em startups. Nos últimos anos, o candidato do PRTB ganhou projeção nas redes sociais com a venda de infoprodutos de autoajuda.

Ele também é autor de livros como Os Códigos do Milhão, A Arte de Negociar e uma edição comentada do clássico A Arte da Guerra, do estrategista chinês Sun Tzu. A venda de cursos online rende a Marçal, ainda hoje, a pecha de "coach". O candidato se afirma como ex-ocupante da função e a própria categoria, por meio de nota oficial, se posicionou sobre o tema, rechaçando o uso do termo para descrever a ocupação de Pablo Marçal. "O uso inapropriado do termo 'coach' prejudica fortemente toda a categoria e os profissionais sérios que atuam na área", criticou a International Coaching Federation (ICF), associação que representa a categoria profissional de coaches mundialmente.

Pablo Marçal ocupa algum cargo público hoje?

Pablo Marçal não ocupa nenhum cargo público. O empresário nunca exerceu funções públicas.

Quem é vice da chapa de Pablo Marçal?

Antônia de Jesus, cabo da Polícia Militar, é a candidata a vice-prefeita na chapa de Pablo Marçal. Ela é natural de Ubatã, na Bahia, e se mudou para São Paulo em 1996. Ela reside em Pirituba, zona norte da cidade, há 22 anos.

A cabo é mãe de dois filhos e teve um momento de destaque na carreira policial em 2017, quando atendeu a uma ocorrência em que um bebê de dois meses de idade estava prestes a ser jogado pela mãe em um córrego.

Quem está apoiando Pablo Marçal?

Pablo Marçal é apoiado apenas por seu partido, o PRTB, que está na disputa pela Prefeitura de São Paulo em chapa puro-sangue, ou seja, sem demais partidos coligados.

Para Marçal, uma das principais frentes para estimular a economia da cidade é o turismo de negócios. Para fortalecer o ramo, ele promete, se eleito, investir mais em centros de convenções, hotéis e transporte público.

Pablo Marçal e Rio Grande do Sul

Em maio, Pablo Marçal foi alvo de um pedido de investigação por fake news sobre as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O ofício é da Secretaria de Comunicação Social (Secom), ligada à Presidência da República, e foi remetido ao Ministério da Justiça.

No despacho, a Secom afirma que Marçal propagou desinformação ao afirmar, em publicações nas redes sociais, que caminhões com doações às vítimas das enchentes estavam sendo retidos por autoridades gaúchas para a cobrança de impostos estaduais.

O documento também cita uma publicação de Marçal na qual o empresário diz que o governo federal não estava mobilizando esforços no resgate às vítimas. “Eu não entendo por que que um empresário sozinho tem mais helicóptero do que a Força Aérea Brasileira. Até agora não entendi o que esse presidente tá fazendo”, disse o candidato.

Como mostrou o Estadão Verifica, é falso que doações às vítimas das chuvas tenham sido retidas por autoridades do Rio Grande do Sul.

“Importante destacar que o conteúdo veiculado por Pablo Marçal tem larga escala de alcance e é tomado como verdade, replicado por outras figuras em diferentes plataformas de redes sociais”, afirmou o ministro Paulo Pimenta no ofício. Pimenta era o titular da Secom e, semanas depois, deixou a pasta para assumir o Ministério Extraordinário para a Reconstrução do Rio Grande do Sul.

Pablo Marçal foi condenado?

Sim, Pablo Marçal foi condenado por furto qualificado em 2010, mas a pena, de quatro anos e cinco meses de reclusão, nunca chegou a ser cumprida, pois acabou prescrevendo – ou seja, o prazo legal para que a pena fosse aplicada foi ultrapassado.

Marçal foi condenado por integrar um grupo que, segundo os autos da ação, desviava dinheiro de correntistas de bancos públicos, como a Caixa e o Banco do Brasil, por meio de sites falsos. Com as páginas falsas, o grupo obtinha dados pessoais dos clientes, com os quais realizavam operações financeiras.

Os bancos tiveram que arcar com os prejuízos e restituir os correntistas. A condenação de primeira instância é de 2010, mas houve recurso e o caso tramitou por oito anos até ser julgado na segunda instância. Em 2018, como observou o desembargador que julgou o tema, a pena de Marçal já estava prescrita. O empresário diz que, à época dos fatos, era pobre e não obteve acesso aos autos da ação.