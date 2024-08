Após quatro ensaios para entrar em uma corrida eleitoral, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) registrou sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e está oficialmente concorrendo ao pleito municipal deste ano. Disputando a Prefeitura da maior cidade do Brasil, o apresentador, famoso pelo programa em formato policial que apresenta, disputa o cargo de mandatário com outros oito concorrentes.

O Estadão reuniu as principais dúvidas que os internautas têm em relação ao candidato, como em qual cidade o apresentador mora, com quem é casado, quantos anos tem e quem está o substituindo no programa apresentado por ele.

Convenção do PSDB oficializou Datena e José Anibal, candidatos a prefeito e vice, respectivamente, às eleições municipais em São Paulo. Foto: Taba Benedicto/Estadão

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) tem 67 anos, completados em 19 de maio deste ano. Natural de Ribeirão Preto, no interior paulista, o jornalista é nacionalmente famoso pela atuação em programas em formato policial, como o Brasil Urgente, da TV Band.

Datena está filiado ao PSDB desde abril deste ano, mas a lista das siglas pelas quais o candidato já passou é longa, totalizando 11. As passagens foram por PT (de 1992 até 2015), PP (de 2015 até 2017), PRP (de 2017 até 2018), DEM (de 2018 até 2020), MDB (de 2020 até 2021), PSL (de 2021 até 2022), União (2022), PSC (de 2022 até 2023), PDT (2023) e PSB (de 2023 até 2024).

Durante a pandemia, em 2020, Datena gravava seu programa de sua mansão no Morumbi, na zona oeste, a um quarteirão da TV Band, onde afirmou passar “alguns finais de semana” e “ir de vez em quando”. Além desta casa, o apresentador tem outro endereço em Alphaville, bairro de luxo entre os municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.

Há mais de 30 anos, o candidato é casado com Matilde Foresto, com quem tem três filhos: Joel, Vicente e José Luiz Datena Júnior. Fora do casamento, em um período de três anos em que esteve separado da esposa, Datena tem outros dois filhos, Marcelo e Letícia, frutos de um relacionamento com a jornalista Mirtes Wiermann.

Não. O apresentador trabalha na TV Band, de onde se licenciou para concorrer às eleições municipais deste ano, conforme prevê a lei eleitoral.

Quem está substituindo o candidato no programa “Brasil Urgente” é o jornalista Lucas Martins, que faz parte do quadro de jornalismo da emissora desde 2005.

Nenhum. Embora tenha ensaiado participar de disputas à Prefeitura e ao Senado, ele já desistiu de quatro campanhas eleitorais desde 2016.

Registrado no TSE pela primeira vez em sua vida como candidato, o jornalista autodeclarou patrimônio de R$ 38,3 milhões em bens. Entre eles, estão R$ 25,7 milhões em aplicações em previdência privada, um imóvel na cidade de Itajá, em Goiás, no valor de R$ 6,1 milhões, e um apartamento em Florianópolis, Santa Catarina, avaliado, segundo ele, em R$ 3,2 milhões.

O também ex-deputado federal e ex-vereador assumiu o diretório municipal dos tucanos em fevereiro deste ano, após o então presidente Orlando Faria renunciar ao mandato – insatisfeito com a movimentação do partido para apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Em chapa puro-sangue, ou seja, sem coligação com outros partidos, a candidatura de Datena não tem apoios externos, e é contestada por parte dos próprios correligionários tucanos.

O plano de governo do apresentador sugere ampliar e incentivar programas e medidas já existentes, do que apresentar novas soluções para a cidade. O documento é dividido por cinco eixos temáticos, com propostas que não impõem metas quantitativas. “Despejar números e dados sobre os eleitores é a forma mais eficaz de tentar ludibriar a população”, justifica o candidato em um dos textos.

Entre as propostas do apresentador, estão aumentar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana (GCM), além de equipar a corporação com armas letais e não letais e aumentar a frota. A ideia de Datena é colocar os policiais “à altura das demais forças policiais que combatem o crime, uma vez que o inimigo é o mesmo”. O documento também defende o uso de câmeras corporais, atualmente utilizadas pela Polícia Militar, também pela GCM.

Sobre a cracolândia, outra questão-chave da disputa eleitoral deste ano, o apresentador faz menção apenas uma vez no plano de governo, dizendo que pretende impedir que a droga chegue “às dezenas de cracolândias que políticas mal planejadas espalharam pela cidade”.