Quem pode ser eleito ainda no primeiro turno nas capitais no Brasil?

As eleições municipais que acontecem no próximo domingo, 6, podem ser definidas já no primeiro turno em 13 das 26 capitais, segundo o levantamento realizado pelo Estadão. Para que um candidato a prefeito seja eleito, é preciso que ele receba a maioria absoluta dos votos. Ou seja, o postulante deve atingir 50% mais um voto.

Os atuais prefeitos lideram as disputas com alto porcentual de intenções de votos válidos em 12 das capitais que devem ter o resultado definido neste final de semana. As pesquisas eleitorais revelaram ainda que candidatos apadrinhados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) possuem vantagem sobre aqueles apoiados por Lula (PT) nessas cidades.

Leia mais Eleições 2024: Veja quem está na frente nas pesquisas em 25 capitais brasileiras

Maceió (AL)

Em Maceió, o atual prefeito, João Henrique Caldas (PL), pode vencer a disputa ao pleito no primeiro turno. JHC, como é conhecido, lidera as intenções de voto com folga, sendo escolhido por 77% dos entrevistados pela última pesquisa. O segundo lugar é ocupado por Rafael Brito (MDB), candidato apoiado pelo presidente Lula, com 16%. O levantamento foi registrado no TSE sob número AL-01943/2024.

Macapá (AP)

Na capital do Amapá, o candidato à reeleição Dr. Furlan (MDB) é o favorito para ser eleito no próximo domingo. O atual prefeito de Macapá tem 86% das intenções de voto, segundo o levantamento. Em agosto, no início da campanha o emedebista chegou a alcançar 91%. O segundo colocado é Paulo Lemos (PSOL) com 7%. Na pesquisa espontânea - quando os nomes dos entrevistados não são informados aos eleitores - Furlan alcançou 79% das intenções de voto. O levantamento está registrado no TSE sob o número AP-08395/2024.

Vitória (ES)

O atual prefeito de Vitória (ES), Lorenzo Pazolini (Republicanos), também possui chances de sair vitorioso no primeiro turno. O candidato à reeleição pelo Republicanos conta com 50% das intenções de voto, segundo a pesquisa Quaest. Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) mantém uma distância considerável do primeiro colocado, que tem 23%, e está empatado tecnicamente com o petista João Coser (PT), com 22%.

Publicidade

Considerando a margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos, o republicano poderia disputar o segundo turno, caso não alcançasse metade dos votos mais um. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número ES-00977/2024.

Salvador (BA)

Candidato à reeleição em Salvador, Bruno Reis (União Brasil) pode vencer as eleições majoritárias com folga no primeiro turno, considerando o levantamento da Quaest, que apontou o atual prefeito com 74% de intenções de voto na capital. Com 15%, Geraldo Júnior (MDB) é o segundo colocado na pesquisa. O levantamento está registrado no TSE sob o número BA-06763/2024.

São Luís (MA)

Em São Luís, Eduardo Braide (PSD) é o candidato com maiores chances de se eleger neste primeiro momento. O prefeito da capital maranhense tem 64% das intenções de voto dos entrevistados pela Quaest. O adversário mais próximo numericamente de Braide é Duarte Júnior (PSB), que é escolhido por 25% dos eleitores. A pesquisa está registrada no TSE com o número MA-00237/2024.

Recife (PE)

O prefeito João Campos (PSB) também pode conquistar o pleito no primeiro turno. O pessebista foi escolhido por 77% dos entrevistados pela Quaest. Com 12%, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) é o segundo colocado. Na pesquisa espontânea, Campos alcançou 64% das intenções de voto. O levantamento foi registrado no TSE com o número PE-09697/2024.

Rio de Janeiro (RJ)

No Rio de Janeiro, o candidato do PSD, Eduardo Paes, pode se reeleger para a Prefeitura da capital no primeiro turno. O atual prefeito tem 61% das intenções de voto, seguido de Alexandre Ramagem (PL), com 29%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número RJ-02193/2024. Porto Velho (RO) Em Porto Velho, a candidata favorita para ser eleita no primeiro turno é Mariana Carvalho (União). A postulante é a única entre todos os candidatos das capitais que deve vencer nesse primeiro momento sem ser a atual prefeita. Marina tem 52% das intenções de voto, enquanto Léo Moraes (Podemos) tem 22%. O levantamento possui o registro no TSE de número RO-02774/2024.

Boa Vista (RR)

O prefeito Arthur Henrique (MDB) pode ser reeleito à Prefeitura de Boa Vista neste domingo. O emedebista tem 72% das intenções de voto, segundo a Quaest. Catarina Guerra (União) aparece em segundo lugar com 25%. A pesquisa está registrada no TSE sob número RR-09394/2024.

Publicidade

Rio Branco (AC)

O candidato à reeleição em Rio Branco, Tião Bocalom (PL), tem 58% das intenções de voto e pode se eleger no primeiro turno na capital. O segundo colocado é Marcuz Alexandre (MDB) com 32%. O levantamento está registrado no TSE com número AC-05593/2024.

João Pessoa (PB)

O atual prefeito da Paraíba, Cícero Lucena (PP), também pode se reeleger neste domingo, 6. No último levantamento, Lucena aparece com 55% das intenções de voto. Ruy Carneiro (Podemos) tem 17% e está em segundo lugar. A pesquisa está registada no TSE sob o número PB-06532/2024.