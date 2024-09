Bolsonaro supera Lula em aliados nas capitais, segundo pesquisas; veja gráficos

BRASÍLIA, RIO E SÃO PAULO – Candidatos apoiados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se enfrentam nas urnas de capitais do País no próximo domingo, 6. As últimas pesquisas de intenção de voto indicam que aqueles apoiados por Bolsonaro têm vantagem sobre os apadrinhados pelo petista, e lideram em dez municípios.

O levantamento produzido pelo Estadão considerou as pesquisas mais recentes dos institutos AtlasIntel, Datafolha, Paraná Pesquisas, Quaest e Real Time Big Data, divulgadas até a última sexta-feira, 27.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Foto: Wilton Junior/Estadão

Enquanto o PT lançou 13 candidaturas próprias, o PL é a sigla de 14 candidatos. Entretanto, a disputa direta entre os dois partidos só ocorre em oito capitais: Manaus (AM), Fortaleza (CE), Vitória (ES), Goiânia (GO), Cuiabá (MT), Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PA) e Aracaju (SE).

Em Campo Grande (MS), o candidato de Bolsonaro tem mais intenções de voto que uma petista, mas está empatado com a líder de menções no limite da margem de erro.

Nas cidades de Vitória (ES) e São Luís (MA), os candidatos de Lula performam melhor que os de Bolsonaro. Mas, nos dois casos, os postulantes ao cargo estão a 40 pontos porcentuais atrás dos atuais chefes do Executivo, que tentam a reeleição. Na capital capixaba, quem lidera é Lorenzo Pazolini (Republicanos); já na maranhense, Eduardo Braide (Podemos).

Publicidade

Os candidatos de Bolsonaro estão na frente de candidatos de Lula em Belo Horizonte (MG) e Belém (PA), mas há outros nomes à frente nas intenções de voto. No caso da capital mineira, é o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos). Na capital paraense, o líder é o deputado estadual Igor Normando (MDB).

Em Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP), a disputa está tecnicamente empatada entre candidatos apoiados por Lula e Bolsonaro. Em outras quatro capitais – Cuiabá (MT), João Pessoa (PB), Macapá (AP) e Natal (RN) – também há empate, mas um terceiro candidato é quem lidera a corrida eleitoral.

Aracaju (SE)

A jornalista Candisse Carvalho e a vereadora Emília Corrêa. Foto: @candissecarvalho via Instagram e César de Oliveira/Câmara Municipal de Aracaju

Apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Emília Corrêa (PL) lidera a corrida pela Prefeitura de Aracaju, capital de Sergipe, com 32% das intenções de voto. A candidata do PT, Candisse Carvalho (PT), aparece na quinta posição da pesquisa Real Time Big Data divulgada no dia 25 de setembro, com 5% das intenções de voto.

A Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores nos dias 23 e 24 de setembro. O índice de confiança é de 9%% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo SE-06820/2024.

Belém (PA)

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e o deputado federal Éder Mauro. Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Em Belém, capital paraense, o candidato apoiado por Lula é Edmilson Rodrigues, do PSOL, atual prefeito da cidade. Já o nome avalizado por Bolsonaro é Éder Mauro (PL), deputado federal do PL.

Segundo levantamento da AtlasIntel divulgado em 25 de setembro, o candidato do PL lidera ante o prefeito. Enquanto Edér Mauro é a escolha de 25,7% dos entrevistados, Rodrigues registra 16,1%. Apesar da vantagem do bolsonarista, o líder da pesquisa é o deputado estadual Igor Normando (MDB), com 43,7%.

A AtlasIntel ouviu 1.204 eleitores de Belém entre os dias 19 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número PA-00296/2024.

Publicidade

Belo Horizonte (MG)

O deputado federal Rogério Correia e o deputado estadual Bruno Engler. Foto: Mario Agra/Câmara dos Deputados e Clarissa Barçante/ALMG

Na capital mineira, o nome apoiado por Lula é o deputado federal Rogério Correia (PT), enquanto Bruno Engler, deputado estadual de Minas Gerais pelo PL, é o candidato com o apoio de Bolsonaro.

Engler está à frente de Correia nas intenções de voto, segundo levantamento da Real Time Big Data divulgado em 26 de setembro. Enquanto o petista registra 8% de menções no cenário estimulado, o candidato do PL tem 19%. Quem lidera a pesquisa é Mauro Tramonte (Republicanos), apresentador e deputado estadual por Minas, com 27%.

A pesquisa do Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores de Belo Horizonte entre os dias 24 e 25 de setembro. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número MG-09356/2024.

Boa Vista (RR)

Mauro Nakashima (PV) e Arthur Henrique (MDB). Foto: @mauronakashimarr e @arthurhenriquebv via Facebook

Em Boa Vista, o atual prefeito Arthur Henrique (MDB) tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro pela reeleição. Enquanto Lula apoia o arquiteto Mauro Nakashima (PV). O atual chefe do Executivo municipal lidera as pesquisas de intenção de voto com 56%. Nakashima tem 1%, de acordo com pesquisa Quaest divulgada no dia 17 de setembro.

A pesquisa da Quaest foi encomendada pela Rede Amazônica e realizada de forma presencial com 704 eleitores de Boa Vista entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de 3,7 pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento foi protocolado no TSE sob o número RR-08408/2024.

Campo Grande (MS)

Camila Jara (PT) e Beto Pereira (PSDB). Foto: Bruno Spada e Mario Agra/Câmara dos Deputados

Na capital do Mato Grosso do Sul, os candidatos de Lula e de Bolsonaro são colegas de bancada na Câmara dos Deputados. Camila Jara é a representante do PT, enquanto Beto Pereira, do PSDB, é o nome avalizado pelo ex-presidente.

De acordo com pesquisa da Quaest divulgada em 17 de setembro, Beto Pereira tem vantagem numérica ante Camila Jara: enquanto o tucano tem 25% de intenções de voto no cenário estimulado, Jara figura com 8%. Quem lidera numericamente a pesquisa, por sua vez, é Rose Modesto (União Brasil), com 31% de menções. Os índices indicam que Rose está em empate técnico, no limite da margem de erro, de três pontos porcentuais, com Beto Pereira.

Publicidade

A pesquisa Quaest foi encomendada pela TV Morena e realizada de forma presencial com 852 eleitores de Campo Grande entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento foi protocolado no TSE sob o número MS-08123/2024.

Cuiabá (MT)

Lúdio Cabral (PT) e Abílio Brunini (PT). Foto: @LudioCabralmt via Facebook e Mário Agra/Câmara dos Deputados

Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, o candidato de Lula é o deputado estadual Lúdio Cabral (PT), vereador da capital entre 2005 e 2012. Já Abílio Brunini, deputado federal pelo PL, é o representante do bolsonarismo na eleição.

Segundo pesquisa da Quaest divulgada em 17 de setembro, Brunini é a opção de voto de 26% dos entrevistados no cenário estimulado, enquanto Lúdio Cabral é a escolha de 21%. Os índices indicam empate técnico no limite da margem de erro, de três pontos porcentuais, com vantagem numérica para o candidato do PL. Porém, a liderança da corrida à prefeitura da capital mato-grossense, segundo o levantamento, está com o deputado estadual Eduardo Botelho (União Brasil), que recebeu 33% das menções.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela TV Centro América e realizada de forma presencial com 852 eleitores de Cuiabá entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento foi protocolado no TSE sob o número MT-09476/2024.

Curitiba (PR)

O deputado federal Luciano Ducci e o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados e @eduardopimentel via Instagram

Em Curitiba, capital do Paraná, o candidato apoiado por Bolsonaro lidera na última pesquisa Quaest, divulgada em 17 de setembro. Vice-prefeito, Eduardo Pimentel (PSD) aparece com 36%, ante 15% de Luciano Ducci (PSB), ex-prefeito de Curitiba e três vezes deputado federal. O candidato apoiado pelo PT, no entanto, segue em empate técnico com Ney Leprevost (União), que tem 12% das menções.

A pesquisa Quaest foi contratada pela afiliada da TV Globo em Curitiba, e ouviu 900 eleitores entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo PR-07358/2024.

Florianópolis (SC)

Vanderlei “Lela” (PT) e Topázio Nedo (PSD). Foto: @LelaFloripa13 e @TopazioFloripa via Facebook

Na capital de Santa Catarina, Florianópolis, o atual prefeito, Topázio Neto (PSD), apoiado por Bolsonaro, lidera a disputa com 43% das intenções de voto. O ex-senador Dário Berger (PSDB) tem 14% e o vereador Marquito (PSOL) aparece com 14%. O ex-vereador Lela (PT), candidato do PT apoiado por Lula, tem 6%, segundo levantamento da Quaest divulgado no dia 17 de setembro.

Publicidade

A pesquisa da Quaest foi encomendada pela NSC TV e realizada de forma presencial com 852 eleitores de Florianópolis entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento foi protocolado no TSE sob o número SC-09567/2024.

Fortaleza (CE)

O deputado estadual Evandro Leitão e o deputado federal André Fernandes. Foto: Junior Pio/Alece e Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Em Fortaleza, Bolsonaro apoia a candidatura do deputado federal André Fernandes (PL), enquanto o candidato de Lula é o deputado estadual Evandro Leitão (PT). A pesquisa do Datafolha divulgada na quarta-feira, 26, mostrou que os dois dividem a liderança na corrida da cidade. Fernandes tem 27% das intenções de voto, enquanto Leitão tem 25%.

O Datafolha ouviu 826 eleitores de Fortaleza entre os dias 23 e 25 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número CE-06915/2024.

Goiânia (GO)

Adriana Accorsi (PT) e Frederico Rodrigues (PL). Foto: Zeca Ribeiro e João Carlos

Em Goiânia, a candidata apoiada por Lula é a petista Adriana Accorsi (PT), deputada federal e delegada, enquanto o nome apoiado por Bolsonaro é Fred Rodrigues (PL), ex-deputado estadual de Goiás.

Segundo pesquisa da Quaest divulgada em 17 de setembro, Accorsi está à frente de Rodrigues nas intenções de voto: a petista tem 22% de menções no cenário estimulado e o candidato do PL, 9%. Accorsi está empatada tecnicamente com o líder do levantamento, o ex-deputado federal Sandro Mabel (União Brasil), com 24% de citações. Mabel é o candidato apoiado pelo governador do Estado, Ronaldo Caiado (União Brasil), para a disputa na capital goiana.

A pesquisa da Quaest foi contrata pela TV Anhanguera e ouviu 900 eleitores de forma presencial entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número GO-09481/2024.

João Pessoa (PB)

Luciano Cartaxo (PT) e Marcelo Queiroga (PL). Foto: Assembleia Legislativa da Paraíba e Marcelo Camara/Agência Brasil

Os candidatos apoiados pelo petista e pelo ex-presidente, Luciano Cartaxo (PT) e Marcelo Queiroga (PL), respectivamente, estão empatados tecnicamente na disputa por João Pessoa, na Paraíba, mas não lideram a pesquisa de intenção de voto mais recente. Segundo a Real Time Big Data divulgada no último dia 25, Cícero Lucena (PP) lidera com 53%, enquanto Cartaxo e Queiroga têm 13% cada.

Publicidade

A Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores de João Pessoa entre os dias 24 e 25 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número PB-07966/2024.

Macapá (AP)

Aline Gurgel (Republicanos) e Paulo Lemos (PSOL). Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados e @paulolemosap via Instagram

Na capital do Amapá, o candidato do presidente Lula é o ex-deputado estadual Paulo Lemos (PSOL). Bolsonaro, por sua vez, apoia a candidatura da ex-deputada federal Aline Gurgel (Republicanos). De acordo com pesquisa do instituto Quaest divulgada no último dia 16, Gurgel tem 4% das intenções de voto e Lemos tem 3%. Os dois estão empatados na margem de erro. Quem lidera a corrida é o atual prefeito Dr. Furlan (MDB), que registrou 86% na sondagem.

A pesquisa da Quaest foi encomendada pela Rede Amazônica e realizada de forma presencial com 704 eleitores de Macapá entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de quatro pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento foi protocolado no TSE sob o número AP-00095/2024.

Maceió (AL)

Rafael Brito (MDB) e João Henrique Caldas (PL). Foto: Mario Agra e Luiz Macedo/Câmara dos Deputados

Em Maceió, Bolsonaro apoia o atual prefeito João Henrique Caldas (PL), mais conhecido como JHC. O PT de Lula, por sua vez, está na chapa do deputado federal Rafael Brito (MDB). Em pesquisa do instituto Quaest divulgada no dia 20 de setembro, JHC aparece liderando a disputa com 74% das intenções de voto, enquanto Brito tem 10%.

A pesquisa da Quaest foi encomendada pela TV Gazeta de Alagoas e ouviu 900 eleitores de Maceió entre os dias 17 e 19 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número AL-00784/2024.

Manaus (AM)

O ex-deputado federal Marcelo Ramos e o deputado federal Capitão Alberto Neto. Foto: Vinícius Loures/Câmara dos Deputados

Na capital amazonense, o candidato de Lula é o ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT), enquanto Bolsonaro apoia o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL). De acordo com uma pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 25, Alberto Neto tem 22,3% das intenções de voto, enquanto Marcelo Ramos tem 9,5%. Quem lidera a corrida é o atual prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), que aparece com 29,5%.

A AtlasIntel ouviu 1.201 eleitores de Manaus entre os dias 19 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número AM-02999/2024.

Publicidade

Natal (RN)

Natália Bonavides (PT) e Paulinho Freire (União Brasil). Foto: Câmara dos Deputados

Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, nem a candidata apoiada por Lula, a deputada federal Natália Bonavides (PT), nem o também deputado federal Paulinho Freire (União), apoiado por Bolsonaro, lideram a disputa pela prefeitura. Quem aparece em primeiro lugar na pesquisa Real Time Big Data divulgada no último dia 26 é Carlos Eduardo (PSD), com 40% das intenções de voto. O deputado do União leva 28% das menções, enquanto a parlamentar petista tem 22%.

A Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores de Natal entre os dias 24 e 25 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número RN-08348/2024.

Palmas (TO)

Junior Geo (PSDB) e Janad Valcari (PL). Foto: Talita Gregório e Ascom Gabinete/ALTO

Em Palmas, capital do Tocantins, a deputada estadual Janad Valcari (PL) é apoiada por Bolsonaro enquanto o candidato do PSDB, Junior Geo, conta com o apoio de Lula. O nome do bolsonarismo na capital tocantinense lidera a disputa com 44,7% das intenções de voto, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulga no dia 26 de setembro. Junior Geo aparece em terceiro, com 17,2%.

Foram entrevistados 740 eleitores com 16 anos ou mais entre 22 e 25 de setembro na capital tocantinense. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. O registro no TSE é TO-05716/2024.

Porto Alegre (RS)

A deputada federal Maria do Rosário e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Foto: Hélio Rizzo/Câmara dos Deputados e @MeloSebastiao via Facebook

Candidata à prefeitura de Porto Alegre, a deputada federal Maria do Rosário (PT), embora apareça numericamente atrás do candidato apoiado por Bolsonaro, o atual prefeito Sebastião Melo (MDB), mantêm empate técnico com o emedebista. Enquanto ele marcou 36,5% na última pesquisa AtlasIntel, divulgada em 26 de setembro, a deputada federal tem 30,1% das intenções de voto dos portalegrenses – a margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 24 de setembro, com 1.199 eleitores e tem índice de confiança de 95%. O registro no TSE segue o protocolo RS-08655/2024.

Porto Velho (RO)

Mariana Carvalho (União Brasil) e Célio Lopes (PDT). Foto: @celiolopesjr.adv e @marianacarvalho.ro

Na capital de Rondônia, a atual prefeita Mariana Carvalho (União), apoiada por Bolsonaro, tem 56% das intenções de voto e pode ser reeleita em primeiro turno. Há um empate triplo pelo segundo lugar: o ex-deputado federal Léo Moraes (Podemos) tem 11%, a ex-juíza Elma Tourinho (MDB) tem 10% e o advogado Célio Lopes (PDT), que recebe a benção de Lula, tem 6%, de acordo com pesquisa Quaest divulgada no dia 17 de setembro.

Publicidade

A pesquisa da Quaest foi encomendada pela Rede Amazônica e realizada de forma presencial com 852 eleitores de João Pessoa entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento foi protocolado no TSE sob o número RO-08775/2024.

Recife (PE)

João Campos (PSB) e Gilson Machado (PL). Foto: Dida Sampaio/Estadão e Isác Nóbrega/Presidência da República

Em Recife, capital de Pernambuco, João Campos (PSB) tende a se eleger já no primeiro turno. O candidato apoiado pelo presidente Lula tem 76% das intenções de voto da última pesquisa Datafolha, divulgada em 19 de setembro. Já Gilson Machado (PL), ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, aparece numericamente em seguida, com 9%.

A pesquisa Datafolha ouviu 910 eleitores de Recife entre os dias 17 e 19 de setembro. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais, e o índice de confiança é de 95%, com registro na Justiça Eleitoral PE-02953/2024.

Rio Branco (AC)

O ex-prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre e o atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom. Foto: @marcusalexandre via Facebook e George Gianni/PSDB

Na capital acreana, Bolsonaro apoia o atual prefeito Tião Bocalom (PL) enquanto o candidato de Lula é o ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB). Um levantamento do instituto Quaest divulgado no último dia 16 de setembro mostra que Bocalom lidera com 47% das preferências dos eleitores, enquanto Alexandre registrou 36% das intenções de voto.

A pesquisa da Quaest foi encomendada pela Rede Amazônica e realizada de forma presencial com 704 eleitores de Rio Branco entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de 3,7 pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento foi protocolado no TSE sob o número AC-03050/2024.

Rio de Janeiro (RJ)

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o deputado federal Alexandre Ramagem. Foto: Pedro Kirilos/Estadão e Reprodução/TV Senado

No Rio de Janeiro, o atual prefeito e candidato à reeleição, Eduardo Paes (PSD), tem o apoio do presidente Lula e o deputado federal deputado federal Alexandre Ramagem (PL) foi o escolhido como o candidato do bolsonarismo na capital fluminense. Paes lidera a disputa pelo cargo com 57% das intenções de voto, enquanto Ramagem tem 22%, segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada no dia 24 de setembro.

Foram entrevistados 1.000 eleitores do Rio, entre os dias 21 e 23 deste mês. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado noTSE sob o protocolo RJ-08415/2024.

Publicidade

Salvador (BA)

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, e o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior. Foto: @brunoreisba via Instagram e Feijão Almeida/GovBA

Em Salvador, Bolsonaro apoia o atual prefeito, Bruno Reis (União), enquanto Lula está engajado na campanha do vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB). Um levantamento do instituto Quaest divulgado no dia 17 de setembro mostra que Reis lidera a corrida pela prefeitura com 74% das intenções de voto, enquanto Geraldo aparece com 6%.

A pesquisa da Quaest ouviu 900 eleitores entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BA-01787/2024.

São Luís (MA)

Duarte Jr. (PSB-MA) e Yglésio Moyses (PSB). Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados e Divulgação/Assembleia Legislativa do Maranhão

Na capital maranhense, o deputado federal Duarte Júnior (PSB) conseguiu o feito de reunir tanto o PT, de Lula, quanto o PL, de Bolsonaro, na coligação dele. Enquanto o petista avaliza a campanha do parlamentar, o ex-presidente preferiu apostar na candidatura do deputado estadual Dr. Yglésio (PRTB).

Leia mais PT e PL se unem para disputar eleições em 85 cidades do País; veja quais

Uma pesquisa do instituto Quaest, divulgada nesta sexta-feira, 27, mostrou que Duarte tem 21% das intenções de voto, enquanto Yglésio tem 2%. Quem lidera a corrida é o atual prefeito Eduardo Braide (Podemos), que tem 63% das preferências dos eleitores.

A pesquisa da Quaest foi encomendada pela TV Mirante e ouviu 852 eleitores de São Luís entre os dias 24 e 26 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número MA-06269/2024.

São Paulo (SP)

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL). Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Na maior cidade do País, a corrida eleitoral está tecnicamente empatada entre o candidato apoiado por Bolsonaro, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tem 28% das intenções de voto, e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que tem o apoio de Lula e 24,9% das menções.

Os números aparecem no último levantamento sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo da Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira, 27. Como a margem de erro da pesquisa é de 2,6 pontos porcentuais, os dois estão em empate técnico.

A Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores paulistanos entre os dias 23 e 26 de setembro. O índice de confiabilidade é de 95% e o levantamento está registrado no TSE sob o número SP-09331/2024.

Teresina (PI)

Dr. Pessoa (PRD) e Fábio Novo (PT). Foto: @drpessoaleal via Facebook e @fabionuneznovo via Instagram

Com 40% das intenções de voto, o candidato apoiado por Lula para a prefeitura de Teresina, no Piauí, Fábio Novo (PT), divide a liderança da corrida eleitoral com o ex-prefeito Silvio Mendes (União Brasil), que aparece com 44% das intenções de voto. O atual prefeito, Dr. Pessoa (PRD), apoiado pelo PL de Bolsonaro, tem 4% das preferências do eleitorado.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela TV Clube e entrevistou 852 eleitores de Teresina entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento foi protocolado no TSE sob o número PI-08643/2024.

Vitória (ES)

O deputado estadual João Coser e o deputado estadual Capitão Assumção. Foto: Lucas Silva/Ales

Na capital capixaba, os candidatos apoiados por Lula e Jair Bolsonaro são filiados ao PT e ao PL, respectivamente. O nome apoiado pelo presidente é João Coser, deputado estadual e prefeito da cidade entre 2005 e 2012. Já o candidato avalizado por Jair Bolsonaro é Capitão Assumção, colega de Coser na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

Segundo levantamento da Quaest divulgado em 18 de setembro, Coser tem 15% de menções no cenário estimulado ante a 5% de Assumção. Apesar da vantagem contra o candidato do PL, quem lidera a corrida, segundo a pesquisa, é Lorenzo Pazolini (Republicanos), atual prefeito de Vitória, com 53% de intenções de voto.

A pesquisa Quaest ouviu 852 eleitores de Vitória entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número ES-01303/2024.