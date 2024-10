Quem é Sandro Mabel, prefeito eleito em Goiânia no segundo turno das eleições 2024

O empresário e ex-deputado federal Sandro Mabel (União Brasil) foi eleito prefeito de Goiânia (GO) no segundo turno realizado neste domingo, 27, com 353.518 votos (55,53% dos votos válidos). O adversário Fred Rodrigues (PL) obteve 283.054 votos (44,47%).

Mabel substituirá, em 2025, Rogério Cruz (Republicanos) – vice-prefeito que assumiu o comando da cidade após a morte de Maguito Vilela (MDB), em 2021, decorrente de complicações da covid-19.

Sandro Mabel foi um dos candidatos a prefeitura de Goiás apadrinhado por Caiado Foto: Sandro Mabel via Facebook

Nascido em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Mabel vai assumir a prefeitura com 66 anos, que serão completados em 31 de dezembro. O empresário informou à Justiça Eleitoral ter R$ 313.405.916,29 em bens. Ele foi dono da indústria de biscoito com seu nome por mais de 50 anos. A empresa foi vendida à Pepsico em 2011 por cerca de R$ 700 milhões. Mabel começou carreira política em 1990, quando foi eleito deputado estadual pelo então PMDB. Em 1992, disputou prefeitura de Goiânia, mas não se elegeu. Foi deputado federal por quatro mandatos.

Mabel recebeu o apoio do governador do Estado, Ronaldo Caiado (União), enquanto Fred Rodrigues foi apadrinhado pelo ex-presidente, Jair Bolsonaro, também do PL.

No embate com Bolsonaro, Caiado também viu seu candidato vencer em Aparecida de Goiânia. Leandro Vilela (MDB), apadrinhado do governador, venceu o candidato do ex-presidente, Alcides (PL). Com a vitória de Mabel e Vilela, Caiado conseguiu eleger 212 aliados, superando a influência de Bolsonaro em Goiás.