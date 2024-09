Sandro Mabel é dono do biscoito Mabel? Candidato em Goiânia responde a perguntas sobre ele

BRASÍLIA – O candidato à prefeitura de Goiânia pelo PL, Sandro Mabel, é dono dos biscoitos Mabel? A resposta hoje é não. Mas ele já foi no passado. “Eu fui dono da Mabel durante 50 e poucos anos, e era uma sociedade”, disse. “Os sócios resolveram vender, eu tentei ficar na sociedade da multinacional, mas eles não quiseram, queriam comprar 100%. A maioria decidiu vender e, então, vendi.”

O ex-deputado federal falou sobre esse passado, sua vida pessoal e suas aspirações políticas ao Joga no Google - Especial Eleições, quadro do Estadão em parceria com o Google que traz as principais dúvidas dos cidadãos das principais capitais brasileiras aos seus principais candidatos.

Sandro Mabel, ex-deputado federal e candidato a prefeito em Goiânia Foto: Gabriela Korossy/Câmara dos Deputados - 16/07/2024

Mabel, que foi deputado federal por quatro mandatos, dá o pontapé inicial na série sobre a capital goiana nesta sexta-feira, 27. No sábado, 28, e domingo, 29, respectivamente, serão a deputada federal Adriana Accorsi (PT-GO) e o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), também postulantes ao cargo no comando de Goiânia. Veja a entrevista com Sandro Mabel:

Sandro Mabel é dono dos biscoitos Mabel?

Não. Eu fui dono da Mabel durante 50 e poucos anos, e era uma sociedade. Os sócios resolveram, apesar de eu ser sempre o executivo dela, que fiz o crescimento da Mabel, transformei a Mabel de uma pequena fábrica numa fábrica muito grande, aliás eram cinco fábricas, colocada uma em cada região do Brasil. Ela era uma sociedade e, em algum momento, apareceu uma oferta de uma multinacional muito boa, os sócios resolveram vender, eu tentei ficar na sociedade da multinacional, mas eles não quiseram, queriam comprar 100%. A maioria decidiu vender e, então, vendi. Vendemos a Mabel também.

Sandro Mabel nasceu onde?

Eu nasci em Ribeiro Preto, São Paulo, a terra do chope do pinguim.

Quem é a vice de Sandro Mabel?

Vice é a Coronel Cláudia. É uma vice que nós escolhemos pela competência que ela tem, administrativa, competência para amanhã, nas ausências do prefeito, ela tem toda essa condição. Uma pessoa super bem formada.

Sandro Mabel já foi candidato a prefeito?

Eu já fui, há 32 anos.

Quais vereadores apoiam Sandro Mabel?

Bom, nós temos na nossa coligação 380 vereadores que nos apoiam, em sete partidos.

Uma curiosidade...

Curiosidade é que eu sempre tive muita curiosidade em tudo o que eu faço. Eu vou fazer aqui na prefeitura de Goiânia uma série de coisas que têm que ser executadas com coragem. Eu tenho 52 anos de experiência de gestão, eu sei também fazer os ajustes que precisam fazer. Mas não é só isso. Eu tinha 27 anos, a Mabel era pequeninha, e eu percebi que aqui na fábrica de Goiânia tínhamos uma série de mulheres que moravam debaixo de barraco, de lona, uma condição sub-humana. Quando eu fui visitar, vi que aquelas pessoas que faziam nossas rosquinhas com tanta dedicação moravam muito mal. Os filhos delas não tinham onde ficar. Então, eu, com 27 anos, sem dinheiro, segurei na mão de Deus e construí um conjunto de casas, 212 casas para essas pessoas que aí cuidaram dos seus filhos, com creche, com escola, com uma série de coisas – sem dinheiro – fazendo aos pouquinhos, duas num mês, uma no outro, cinco no outro, sobrava pouco dinheiro para fazer a mais, faltava dinheiro, parava um pouco, mas com a ajuda de Deus eu construí isso daí. Uma coisa que até hoje existe, e milhares de pessoas passaram por lá. Como não pagava aluguel, tinha suas despesas, com seus meninos, nós dávamos alimentação também, uma série de vantagens, eles conseguiam – nós incentivávamos e eles construíram suas próprias casas. E aí nós incentivávamos que eles comprassem lotes próximos da fábrica e ajudávamos na hora da construção, com material, com alguma coisa, e essas pessoas são milhares que conseguiram adquirir isso. Por isso que estou falando que vou viabilizar aqui em Goiânia 15 mil casas durante esse mandato. Eu tenho certeza absoluta que, se eu fiz 212 não tendo nada, 15 mil, tendo todos esses programas, vamos fazer com facilidade.