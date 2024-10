Quem são os 10 prefeitos eleitos com maior porcentual de votos no Estado de São Paulo; veja lista

Os dez candidatos a prefeito eleitos com maior proporção de votos válidos nos municípios do Estado de São Paulo conseguiram superar seus concorrentes com até 96,97% da votação municipal das eleições 2024.

PUBLICIDADE Quatro candidatos da lista de maiores votações pertencem ao PSD, partido que mais elegeu prefeitos em todo o Brasil, alcançando 878 prefeituras. Outros três são do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sigla que ocupa a quinta posição entre as que mais elegeram prefeitos. MDB, Podemos e Republicanos elegeram, cada um, um representante entre as dez prefeituras com maiores votações. Nove entre os dez candidatos já eram os mandatários das cidades onde concorreram e ganharam um novo mandato de quatro anos.

A única exceção foi Kauan Berto Sousa Santos (PSD), que teve a campanha encampada pelo atual prefeito do município de Cajamar (SP), Danilo Joan (PSD). O atual prefeito também teve uma votação expressiva em 2020, quando venceu com 86,46% dos votos válidos.

Outros 26 municípios paulistas tiveram prefeitos eleitos com 100% dos votos válidos. Isso ocorreu porque, nesses locais, o candidato era o único que estava concorrendo ao cargo. Entre as “únicas opções”, o que mais recebeu votos foi Juninho Gaspar (PP), com 25.243 votos válidos, que o reelegeram prefeito de Batatais, município de 58,4 mil habitantes no norte paulista.

Leia também PSD de Kassab é o partido que mais elegeu prefeitos no 1º turno; veja ranking dominado pelo Centrão

10º- Junão (Republicanos), eleito em Guaíra

Com 16.489 votos, Antonio Manoel da Silva Júnior (Republicanos) foi eleito para mais um mandato em Guaíra, cidade de 39 mil habitantes a 340 quilômetros a noroeste da capital.

Junão, como é conhecido, foi eleito prefeito elo MDB em uma eleição suplementar em 2021 – ocasião em que estreou na vida pública. Ele conquistou o cargo após o prefeito eleito em 2020 ter o mandato cassado pela Justiça Eleitoral.

Publicidade

O candidato recebeu 87,01% dos votos válidos, deixando os candidatos do PL e do PT para trás. Bento (PL) fez 9,94%, enquanto a petista Márcia da Padaria do Deusdét (PT), 3,06%.

9º- Kayo Amado (Podemos), eleito em São Vicente

O atual prefeito de São Vicente, no litoral paulista, foi reeleito com 87,6% dos votos válidos – ou 147.382 votos. Kayo Amaro, candidato do Podemos, também deixou para trás adversários do PL e do PT. Coronel Magno Julião (PL) recebeu 9.713 votos (5,77%), enquanto Rosana Caruso (PT), ficou em terceiro lugar, com 8.230 votos (4,89%).

Também concorreram Marcelo Rocha, do Novo, e Ricardo Fargnoli (PRD), que juntos receberam cerca de 1,5% dos votos.

8º- Vitão Riccomini (PL), eleito em Capivari

Concorrendo com apenas um candidato, Vitor Hugo Riccomini, conhecido como Vitão, foi reeleito prefeito de Capivari, município a 141 quilômetros da capital, com 88,38% dos votos válidos (23.719 votos). O candidato do PL concorria com Tambuzinho, do União Brasil, que obteve 3.118 votos (11,62% dos votos válidos).

7º- Chiquinho (MDB), eleito em Borebi

O atual prefeito de Borebi, município de 2.713 habitantes a 307 quilômetros da capital paulista, foi reeleito com 88,67% dos votos válidos. Anderson Pinheiro de Goes, o Chiquinho (MDB), ganhou do único concorrente, Marcos Antônio Pontes dos Santos, o Marcão do Povo (Podemos), por 1.699 votos contra 217.

6º - Luis Henrique (PL), eleito em Jales

O empresário Luis Henrique dos Santos Moreira (PL) foi reeleito prefeito do município de Jales, a quase 590 quilômetros da capital, quase na divisa com o Mato Grosso do Sul.

Com a sexta maior votação proporcional do Estado, o candidato do PL se elegeu com 90,02% dos votos válidos, o total de 20.949 votos. O único concorrente, Dr. Penariol (DC), fez 9,98% das urnas, o equivalente a 2.322 votos.

Publicidade

5º- Professor Rodolfo (PSD), eleito em Várzea Paulista

Concorrendo com adversários do PSOL, Republicanos e PDT, o candidato a reeleição Professor Rodolfo (PSD) venceu o pleito por mais um mandato à frente da prefeitura de Várzea Paulista, cidade vizinha de Jundiaí, a 50 quilômetros ao norte da capital.

O prefeito obteve 91,09% dos votos válidos, somando 52.644 votos. Os três adversários fizeram, juntos, 5.149 votos, menos de 10%.

4º- Delegado Eduardo Boigues (PL), eleito em Itaquaquecetuba

Eleito com 91,7% dos votos válidos, totalizando 165.975 votos, Eduardo Boigues, do PL, foi releeito para mais um mandato no Executivo municipal de Itaquaquecetuba, cidade de quase 370 mil habitantes, segundo o último Censo do IBGE.

O atual prefeito concorria contra o petista Fabiano do PT, que obteve 4,99% dos votos válidos; além de Adriana do Hospital (PDT) e Armando da Farmácia (Solidariedade), que juntos somaram 5.988 votos.

3º- Kauan (PSD), eleito em Cajamar

Kauan Berto Sousa Santos foi o terceiro prefeito mais votado no Estado de São Paulo, conseguindo 92,85% dos votos válidos de Cajamar, município entre São Paulo e Jundiaí de 92,6 mil habitantes.

O candidato foi eleito com o apoio do atual prefeito, Danilo Joan (PSD), e superou Raimundo Nonato (PT), que teve 5,41% dos votos, e Tunico Azevedo (PMB), que recebeu 1,74%.

2º- Dr. Camargo (PSD), eleito em Arujá

O segundo mais votado do Estado para comandar um Executivo municipal, com 94,32% dos votos válidos em Arujá, localizado entre a capital e São José dos Campos, é Luis Antônio de Camargo, conhecido como Dr. Camargo (PSD).

Publicidade

Concorrendo a mais um mandato, o atual prefeito teve como único concorrente o petista Marcio Batista, que obteve 5,68% dos votos válidos da cidade de 86,6 mil habitantes.

1º- Dr. João Pandolfi (PSD), eleito em Lins

O prefeito que obteve maior votação proporcional no Estado de São Paulo foi João Luis Lopes Pandolfi (PV), atual mandatário do município de Lins, a 433 quilômetros da capital.

O candidato do PSD obteve 34.991 dos votos válidos do município de 74,7 mil habitantes, o equivalente a 96,97% dos votos válidos. Como concorrente, Pandolfi teve o candidato do PV Fidélis, que obteve 3,03% dos votos válidos.