Quem são os candidatos de Lula e Bolsonaro nas capitais do Norte?

As eleições nas capitais dos sete Estados do Norte do Brasil possuem pouca presença do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na liderança das chapas que concorrem ao pleito de outubro. Apadrinhados pelos dois se encontram, como candidatos a prefeito, apenas em uma cidade, Manaus. Na capital do Amazonas, o ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT) enfrenta Capitão Alberto Neto (PL), presidente municipal da sigla.

PUBLICIDADE Em três das sete capitais da região Norte, não há confronto direto entre o PT e PL. Tirando Manaus, os petistas não lançam candidaturas próprias a nenhuma outra prefeitura dos Estados nortistas. A baixa presença petista tem ligação com o avanço do bolsonarismo na região desde que chegou à Presidência, em 2018. Nas eleições do segundo turno de 2022, a região deu 192,4 mil votos a mais para Bolsonaro – que saiu derrotado. Se a eleição presidencial fosse decidida nos Estados do Acre, Amapá, Roraima ou Rondônia, Bolsonaro sairia vitorioso. Em três deles, com mais de 70% dos votos.

Rio Branco (AC)

Marcus Alexandre (MDB) e Tião Bocalom (PL). Foto: @marcusalexandre via Facebook e George Gianni/PSDB

Apoiado por Lula: Marcus Alexandre (MDB)

Ex-prefeito de Rio Branco pelo PT entre 2012 e 2018, Marcos Alexandre (MDB) é o nome apoiado pela sigla na capital do Acre, Estado majoritariamente bolsonarista. Como vice, a chapa tem a já atual vice-prefeita Marfisa Galvão (PSD), que é rompida politicamente com o atual prefeito, que também concorre no pleito de outubro.

Apoiado por Bolsonaro: Tião Bocalom (PL)

Atual prefeito da capital do Acre, Tião Bocalom (PL) tenta a reeleição em Rio Branco. Com o PL, integram a coligação dele Progressistas, Cidadania, Solidariedade, Podemos, União Brasil e PSDB, confirmados na convenção partidária da sigla.

Publicidade

Macapá (AP)

Aline Gurgel (Republicanos) e Paulo Lemos (PSOL). Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados e @paulolemosap via Instagram

Apoiado por Lula: Paulo Lemos (PSOL)

A chapa de Paulo Lemos (PSOL) com a petista Ivanéia Alves (PT) como vice foi confirmada em convenção partidária da coligação em 1º de agosto. A imagem de Lula aparece nas redes sociais do psolista para o convite da convenção, mas não houve até agora, no âmbito do pleito, encontro presencial registrado. No lugar, há videos e fotos com o senador Randolfe Rodrigues (PT) e com o candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL).

Apoiado por Bolsonaro: Aline Gurgel (Republicanos)

Atual prefeito de Macapá, Dr. Furlan foi confirmado em convenção da coligação em 3 de agosto, com o apoio do Podemos, Partido Social Democrático (PSD), Partido Renovação Democrática (PRD) e o Partido Socialista Brasileiro (PSB), além do PL de Bolsonaro, que também integrava a coligação do ex-deputado estadual. Entretanto, uma reviravolta com a intervenção do diretório nacional resultou em um novo candidato apoiado pelo PL, a ex-deputada federal Aline Gurgel (Republicanos), com Coronel Adilton, do PL, como vice.

Aline foi secretária estadual do governador Clécio Luís (Solidariedade) e recebe apoio do senador Davi Alcolumbre (União Brasil). A ata da convenção do diretório municipal do partido, registrada em 24 de julho, trazia o Dejaci Amoras Collares (MDB) para prefeito, e escolheria o vice, Daymo João Sucupira Silva Neto (Republicanos).

Manaus (AM)

Marcelo Ramos (PT) e Capitão Alberto Neto (PL). Foto: Vinícius Loures/Câmara dos Deputados

Apoiado por Lula: Marcelo Ramos (PT)

Ex-vereador, ex-deputado estadual e ex-deputado federal, Marcelo Ramos (PT) foi confirmado na convenção do partido início de agosto. Em entrevista à mídia local, o candidato afirmou que não é um aliado de Lula por conveniência, e que acredita do que o presidente representa para a política. Luiz Castro, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), foi confirmado como candidato a vice-prefeito, na coligação “Brasil da Esperança”.

Publicidade

Apoiado por Bolsonaro: Capitão Alberto Neto (PL)

Presidente do PL Manaus, deputado federal Carlos Alberto Neto (PL) foi oficializado cabeça de chapa e Maria do Carmo (Novo) como vice. O bolsonarista foi apoiado por meio de uma mensagem de vídeo de Bolsonaro durante a convenção partidária que oficializou seu nome. Nas redes, ele evoca pautas polêmicas e caras à direita, e acredita na polarização nacional como forma de subir nas pesquisas.

Belém (PA)

Edmilson Rodrigues (PSOL) e Éder Mauro (PL). Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Em alta Política Exército brasileiro testa novo míssil anticarro enquanto Maduro aumenta ameaça; veja vídeo Oposição entrega ao Senado pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes Moraes atende Gonet e manda peritos da PF avaliarem explicações do X sobre lives de perfis suspensos Apoiado por Lula: Edmilson Rodrigues (PSOL) Atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL) é o nome apoiado pelo PT, mas que deve ter acenos mais discretos do presidente, embora afirme que o apoio petista passou pela Executiva Nacional do PT também por Lula. A expectativa é que o segundo turno seja disputado não contra o candidato do PL, Éder Mauro, mas sim contra Igor Normando (MDB), primo de segundo grau do governador Helder Barbalho (MDB) e do ministro das Cidades, Jader Filho. Apoiado por Bolsonaro: Delegado Éder Mauro (PL) Unificando o campo bolsonarista, o deputado federal o presidente do PL Pará, Delegado Éder Mauro (PL), afirmou em entrevista ao jornal Valor Econômico que espera uma grande participação do ex-presidente em sua campanha. Bolsonaro lançou a pré-candidatura do aliado pessoalmente, em 30 de junho. O afilhado afirmou ainda “ter certeza” que o padrinho voltará a Belém durante a campanha eleitoral para apoiá-lo.

Porto Velho (RO)

Mariana Carvalho (União Brasil) e Célio Lopes (PDT). Foto: @celiolopesjr.adv e @marianacarvalho.ro

Apoiado por Lula: Célio Lopes (PDT)

Publicidade

Em Porto Velho, a Federação PT, PCdoB e PV homologou o nome de Célio Lopes (PDT) para concorrer nas eleições de outubro. Célio foi indicado durante o governo Bolsonaro como superintendente estadual da Fundação Nacional de Saúde em Rondônia (Funasa). Para a vice de chapa, foi escolhida a pastora e empresária Vilcilene Gil, do PV.

Apoiado por Bolsonaro: Mariana Carvalho (União Brasil)

A candidatura da ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil) reúne, além do PL, os partidos Agir, Democracia Cristã, PRTB, PRD, Federação, PSDB-Cidadania, PP, Avante e PSD. Em convenção, o PL escolheu o vice da chapa, Pastor Velcenir. Segundo a mídia local, a escolha do vice foi endossada pelo senador Marcos Rogério (PL-RO), pela executiva nacional e pelo próprio Bolsonaro.

Boa Vista (RR)

Mauro Nakashima (PV) e Arthur Henrique (MDB). Foto: @mauronakashimarr e @arthurhenriquebv via Facebook

Apoiado por Lula: Mauro Nakashima (PV)

Primeira vez disputando um cargo público em uma eleição, Mauro Nakashima (PV) foi a escolha da federação integrada pelo PT para concorrer à capital de Roraima. Na mesma eleição, concorre outro nome ligado à esquerda, o psolista Lincoln Freire.

Apoiado por Bolsonaro: Arthur Henrique (MDB)

A chapa composta pelo prefeito Arthur Henrique (MDB), que concorre à reeleição, leva a escolha do ex-presidente Bolsonaro como vice, o Coronel Zeitoune (PL). A chapa faz coligação com DV, Cidadania e PSDB. Embora não tenha participado da convenção, fotos de Bolsonaro foram exibidas em um telão do evento, reforçando visualmente o apoio do ex-presidente à reeleição de Arthur.

Publicidade

Palmas (TO)

Junior Geo (PSDB) e Janad Valcari (PL). Foto: Talita Gregório e Ascom Gabinete/ALTO

Apoiado por Lula: Junior Geo (PSDB)

Em Palmas, o deputado estadual Júnior Geo (PSDB) conseguiu apoio do Partido dos Trabalhadores, rival histórico da sigla, pelo menos até a chegada do bolsonarismo. A aliança inesperada entre a federação, composta pelo PT, PCdoB e PV com os tucanos, foi selada em convenção partidária do PSDB no último dia 2 de agosto.

Apoiado por Bolsonaro: Janad Valcari (PL)

Em candidatura própria, o PL escolheu a ex-vereadora e deputada estadual Janad Valcari (PL) para concorrer ao pleito. Junto com o partido de Bolsonaro, a coligação é composta pelo Progressistas, União Brasil, MDB, Partido da Mulher Brasileira (PMB), Solidariedade, AVANTE, Partido Renovação Democrática (PRD), Partido Democrático Trabalhista (PDT) e Republicanos, que indicou como vice o vereador Pedro Cardoso.