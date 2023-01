Ratinho Jr. nomeia homem branco como chefe interino na Secretaria da Mulher e da Igualdade Racial

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), nomeou Rogério Carboni como secretário interino da recém-criada Secretaria da Mulher e da Igualdade Racial do Estado. Carboni, que já é secretário de Desenvolvimento Social e Família, também acumula a chefia inteirina da Secretaria da Justiça e Cidadania.

Segundo nota oficial, o governador “já está definindo o nome que assumirá a secretaria, e será uma mulher”. A nomeação de Carboni teria sido necessária para dar andamento a questões burocráticas nas novas pastas, que foram desmembrada da Secretária de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), que estava sob o seu comando até o ano passado.

O secretário Rogério Carboni com o governador Ratinho Jr. Foto: Reprodução Instagram/Rogério Carboni

Ao Estadão, a assessoria de comunicação do Palácio Iguaçu afirmou que as secretarias terão seus titulares divulgados nos próximos dias, começando com o nome feminino que deve liderar a Secretaria da Mulher e da Igualdade Racial, que deve ser anunciado nesta segunda-feira, 15.

A nomeação de Carboni gerou reações contrárias nas redes. Angela Alves Machado, que foi candidata ao governo do Estado, disse que a indicação dele “é um deboche com a luta das mulheres e da negritude”.

🚨URGENTE: Ratinho Jr. acaba de nomear Rogério Carboni, um homem branco, para a Secretaria da MULHER e IGUALDADE RACIAL. Essa nomeação é um deboche com a luta das mulheres e da negritude!



Pra piorar, o facista Fernando Francischini terá cargo de alto escalão na Secretaria. pic.twitter.com/I3gnntlXUw — Professora Angela (@profangelapsol) January 14, 2023