Sergio Moro, do União Brasil, é eleito senador pelo Paraná

Com 33,56% dos votos válidos (1.943.761), o ex-juiz Sergio Moro, candidato do União Brasil, foi eleito senador pelo Paraná neste domingo (2). Paulo Martins, do PL, ficou em segundo lugar, com 29,15% dos votos (1.688.606). O terceiro colocado foi Alvaro Dias, do Podemos, que concorria à reeleição. Ele obteve 23,89% dos votos válidos (1.383.966).

Natural de Maringá (PR), Sergio Fernando Moro ficou conhecido nacionalmente por julgar, em primeira instância, os crimes no âmbito da operação Lava Jato, da Polícia Federal. Em 2019, foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça.

A chapa de Moro tem Luís Felipe Cunha (União) como 1º suplente e Ricardo Guerra (União) como 2º suplente.

Votos dos candidatos ao Senado no Paraná

∗ Sergio Moro (33,53% - 1.948.274 votos)

Continua após a publicidade

UNIÃO – 444

* Paulo Martins (29,13% - 1.692.660 votos)

PL – 222

* Alvaro Dias (23,93% - 1.390.249 votos)

PODEMOS – 190

* Rosane Ferreira (8,14% - 472.905 votos)

PV – 433

Continua após a publicidade

* Desirre (2,24% - 130.362 votos)

PDT – 123

* Aline Sleutjes (1,54% - 89.342 votos)

PROS – 900

* Orlando Pessuti (1,08% - 62.889 votos)

MDB – 155

* Laerson Matias (0,31% - 17.939 votos)

Continua após a publicidade

PSOL – 500

* Roberto França da Silva Junior (0,06% - 3.400 votos)

PCO – 290

Anulado Sub Judice

* Dr Saboia (0,04% - 2.518 votos)

PMN – 337