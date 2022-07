Real Time Big Data em SP: Haddad lidera com 34%; Tarcísio tem 20% e Garcia, 16%

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) - apadrinhado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - se mantém na liderança na disputa pelo governo paulista com 34% das intenções de votos, segundo o último levantamento do Instituto Real Time Big Data divulgado nesta segunda-feira, 11. O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) - apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro - aparece na segunda posição com 20% dos votos.

A terceira posição na disputa é do atual governador Rodrigo Garcia (PSDB) com 16%. Vinícius Poit (Novo) tem 2%, seguido pelo ex-ministro da Educação Abraham Weintraub (Brasil 35) e Elvis Cezar (PDT), ambos com 1%. Felício Ramuth (PSD), Altino Júnior (PSTU) e Gabriel Colombo (PCB) não pontuaram.

Brancos e nulos são 15% e os que não sabem ou não responderam tem 11%.

Este último levantamento não considerou o nome do ex-governador Márcio França (PSB), que confirmou nesta última sexta-feira, 8, que vai abrir mão de sua pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo para apoiar o pré-candidato Fernando Haddad.

Segundo turno

A pesquisa simulou três cenários para o segundo turno. O primeiro, entre Haddad e Tarcísio, o petista ganha com 38% das intenções de votos enquanto o ex-ministro tem 28% dos votos. Haddad também ganha a disputa se concorrer com Garcia, com um placar de 38% contra 24% do tucano.

Em segundo turno entre Tarcísio e Garcia, o ex-ministro ganha a disputa com 28% dos votos, enquanto o tucano tem 24%.

Senado

França aparece na liderança para o Senado Federal pelo Estado de São Paulo com 23%. A segunda posição é da Janaína Paschoal (PRTB) com 13%, seguida de Paulo Skaf (Republicanos) com 12%. Milton Leite (União Brasil) tem 5% e José Aníbal (PSDB) com 3%.

Alto Rebelo (PDT) e Nise Yamaguchi (PTB) tem, ambos, 2%. Professor Hoc (Podemos) e Ricardo Mellão (Novo) tem 1% cada.

Branco e nulo são 19% e os que não sabem ou não responderam tem 19%.

A pesquisa foi realizada entre 8 e 9 de julho e ouviu 1.500 eleitores paulistas por telefone. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O registro no TSE é SP-05804/2022.