Receita Federal promove leilão: bicicleta elétrica e celulares por R$ 500; saiba como participar

Os lances poderão ser feitos somente de maneira online, por meio de acesso ao portal do Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Na página, o interessado deve selecionar o edital do leilão em questão, que é o de número 0810900/000003/2023 - RIBEIRÃO PRETO. Logo depois, é preciso escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em “incluir proposta”. Daí se aceita os termos e condições apresentados pelo site da Receita, e se inclui o valor proposto, que deve ser maior do que o valor mínimo determinado.

O prazo vai do dia 25 às 8h até o dia 29 as 21h. A sessão ocorrerá no dia 30, às 9h haverá a classificação e ordenação das propostas e às 10h tem início a liberação dos lances.