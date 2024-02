Para assumir a nova função, o candidato à vice-presidente da República de Aécio Neves (PSDB) no pleito de 2014 deixou o cargo de presidente da SP Negócios, agência de promoção de exportação e investimentos da capital paulista.

Esta saída do governo municipal criou a expectativa de alguns políticos de que ele pudesse apoiar a candidatura de Guilherme Boulos (Psol-SP), nome apoiado por Lula na corrida eleitoral para a prefeitura da maior cidade do País. “Defendo que o PSDB o apoie. O partido está em alguns dos principais cargos na administração”, disse Aloysio Nunes ao canal CNN.

Sobre o candidato de Lula, Aloysio disse que Boulos “é um rapaz valoroso e dá visibilidade à pauta da habitação popular”. Porém, o tucano recordou que o atual chefe do Executivo paulistano é do MDB, mesmo partido da ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), e de outros dois ministros - Renan Filho (MDB), ministro dos Transportes, e Jader Filho (MDB), ministro das Cidades.