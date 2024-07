Reforma tributária: Haddad atribui a Janja e Xuxa mudança sobre plano de saúde para animais

No vídeo, Haddad afirma que Janja foi a responsável por lembrar o ministério sobre a importância de reduzir a alíquota dos planos de saúde para animais domésticos. Xuxa, por sua vez, para aproximar representantes do setor com o grupo de trabalho que atuou na regulamentação da reforma tributária. “Ela (Xuxa) nos colocou em contato com os empresários que recebi na Fazenda e que esclareceram o ponto que eles estavam querendo que os parlamentares reconhecessem”, afirmou Haddad no vídeo, que foi publicado nas redes sociais da primeira-dama.

“Você (Janja) fez chegar ao Ministério da Fazenda o que, para muita gente, pode parecer um detalhe, mas, para quem cuida do seu ‘petzinho’, é uma questão importante. Hoje, você tem uma indústria nascente de planos de saúde para os animais, e o projeto que a gente tinha encaminhado não tinha percebido que a gente tinha falado de saúde humano, mas não tinha falado de saúde animal. Você nos alertou”, disse Haddad.