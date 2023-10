BRASÍLIA – A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), pediu o indiciamento de 61 pessoas, entre civis e militares, no relatório final do colegiado. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e nomes do “núcleo duro” do governo dele, como os generais Walter Braga Netto e Augusto Heleno, estão na lista.

O documento foi apresentado nesta terça-feira, 17, na sessão da CPMI. A votação do texto vai ocorrer nesta quarta-feira, 18. A listagem é uma sugestão. Caberá aos órgãos responsáveis, como o Ministério Público, analisar uma possível apresentação de denúncia.

O relatório sugere indiciamentos por 26 tipos de delitos. No caso do ex-presidente Bolsonaro, Eliziane Gama cita associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de depor governo legitimamente constituído e emprego de medidas para impedir o livre exercício de direitos políticos.

Senadora Eliziane Gama lê relatório da CPMI do 8 de Janeiro Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O ex-presidente é considerado pela relatora como o autor intelectual dos ataques aos prédios dos Três Poderes, como antecipou a Coluna do Estadão. Eliziane Gama disse que o ex-presidente “nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos” e queria se manter no poder de forma autoritária.

“O então presidente tem responsabilidade direta como mentor moral por grande parte dos ataques perpetrados a todas as figuras republicanas que o impuseram qualquer tipo de empecilho a sua empreitada golpista”, afirmou a senadora.

Outros nomes foram apenas citados pela relatora, mas não foram alvos de pedidos de indiciamento. Entre eles, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Segundo Eliziane Gama, o governador “tinha pleno conhecimento do risco de atos violentos”, mas não foi incriminado por falta de competência da CPMI para investigar chefes governamentais. Outro mencionado é empresário Argino Bedin, suspeito de financiar atos golpistas, último a prestar depoimento no colegiado. A relatora pediu para a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) aprofundarem as investigações sobre a conduta do empresário.

Veja a lista dos pedidos de indiciamento:

Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República Walter Souza Braga Netto, general da reserva do Exército, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e vice na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 Augusto Heleno Ribeiro Pereira, general da reserva do Exército e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Mauro Cesar Barbosa Cid, tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro Anderson Gustavo Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Carla Zambelli Salgado de Oliveira, deputada federal (PL-SP) Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira, general do Exército e ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, general do Exército e ex-ministro da Defesa Almir Garnier Santos, almirante e ex-comandante da Marinha Marco Antônio Freire Gomes, general e ex-comandante do Exército Luís Marcos dos Reis, sargento do Exército e ex-assessor de Bolsonaro Filipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor especial da Presidência da República George Washington de Oliveira Sousa, bolsonarista preso pela tentativa de atentado à bomba no Aeroporto de Brasília Alan Diego dos Santos Rodrigues, bolsonarista preso pela tentativa de atentado à bomba no Aeroporto de Brasília Wellington Macedo de Souza, bolsonarista preso pela tentativa de atentado à bomba no Aeroporto de Brasília Ailton Gonçalves Moraes Barros, capitão reformado do Exército Antônio Elcio Franco Filho, coronel do Exército e ex-secretário executivo do Ministério da Saúde Jean Lawand Júnior, coronel do Exército Marília Ferreira de Alencar, subsecretária de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal Carlos José Russo Assumpção Penteado, general do Exército e ex-secretário-executivo do GSI Carlos Feitosa Rodrigues, general de Exército e ex-chefe da Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial do GSI Wanderli Baptista da Silva Junior, coronel do Exército e ex-diretor-adjunto do Departamento de Segurança Presidencial do GSI André Luiz Furtado Garcia, coronel do Exército e ex-coordenador-geral de Segurança de Instalações do GSI Alex Marcos Barbosa Santos, tenente-coronel do Exército e ex-coordenador-adjunto da Coordenação Geral de Segurança de Instalações; José Eduardo Natale de Paula Pereira, major do Exército e ex-integrante da Coordenaria de Segurança de Instalações do GSI Laércio da Costa Júnior, sargento do Exército e então encarregado de segurança de instalações do GSI Alexandre Santos de Amorim, coronel do Exército e ex-coordenador-geral de Análise de Risco do GSI Jader Silva Santos, tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e ex-subchefe da Coordenadoria de Análise de Risco do GSI. Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral da PMDF Klepter Rosa Gonçalves, ex-comandante-geral da PMDF Jorge Eduardo Barreto Naime, ex-chefe do Departamento Operacional da PMDF Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra, integrante do Departamento Operacional da PMF Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, ex-comandante do 1º Comando de Policiamento Regional da PMDF Flávio Silvestre de Alencar, major da PMDF Rafael Pereira Martins, major da PMDF Tércio Arnaud Tomaz, ex-assessor de Bolsonaro Fernando Nascimento Pessoa, ex-assessor de Bolsonaro José Matheus Sales Gomes, ex-assessor de Bolsonaro Alexandre Carlos de Souza e Silva, policial rodoviário federal Marcelo de Ávila, policial rodoviário federal Maurício Junot, sócio de empresas que teriam ligações contratuais com a PRF Ridauto Lúcio Fernandes, general da reserva do Exército Meyer Nigri, empresário Adauto Lúcio de Mesquita, empresário Joveci Xavier de Andrade, empresário Mauriro Soares de Jesus, sócio da USA Brasil Ricardo Pereira Cunha, sócio da USA Brasil Enric Juvenal da Costa Laureano, consultor da Associação Nacional do Ouro (ANORO) Antônio Galvan, empresário Jeferson da Rocha, empresário Vitor Geraldo Gaiardo, empresário Humberto Falcão, empresário Luciano Jayme Guimarães, empresário José Alípio Fernandes da Silveira, empresário Valdir Edemar Fries, empresário Júlio Augusto Gomes Nunes, empresário Joel Ragagnin, empresário Lucas Costa Beber, empresário Alan Julian, empresário