Relatora do caso Chiquinho Brazão no Conselho de Ética vota pela cassação do deputado

BRASÍLIA — A relatora do caso do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, deputada Jack Rocha (PT-ES) votou, nesta quarta-feira, 28, pela a cassação do parlamentar, que está preso desde março sob a acusação de ser o mandante do assassinato da ex-vereadora do Rio Marielle Franco.

PUBLICIDADE “As provas coletadas tanto por esse colegiado, quanto no curso do processo criminal, são aptas a demonstrar que o representado tem um modo de vida inclinado para a prática de condutas não condizentes com aquilo que se espera de um representante do povo”, justificou Rocha. Resta ainda o colegiado votar a decisão da parlamentar. A defesa de Brazão ainda pode recorrer da decisão na Comissão de Constituição e Justiça da Casa.

Jack Rocha votou pela perda do mandato de Chiquinho Brazão. Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Caso aprovado o relatório, o Conselho de Ética fará a recomendação pela perda do mandato do deputado. A decisão final será no plenário. Serão necessários 257 votos dos 513 congressistas, isto é, a maioria absoluta da Câmara, para aprovar a cassação do deputado. “O assassinato representou não apenas um ato de brutalidade, mas um ato de violência política de gênero”, disse Rocha.

Em sua defesa, Brazão disse que é inocente e que era amigo de Marielle. “Marielle era minha amiga, comprovadamente”, afirmou. “Marielle ia lá e as vezes pedia uma bala, um chiclete.”

A defesa de Brazão, feita pelo advogado Cléber Lopes, justificou que o Conselho de Ética não poderia punir Brazão, já que o assassinato é um fato que aconteceu antes de ele assumir o mandato como deputado federal.

Essa justificativa foi dada, por exemplo, quando Guilherme Boulos (PSOL-SP), relator do caso André Janones (Avante-MG) no mesmo colegiado, votou pelo arquivamento do caso.

Lopes também reclamou que os depoentes puderam ser apenas convidados a testemunhar no Conselho de Ética, o que os desobrigou a participar do processo. “Nós não pudemos trabalhar num ambiente em que o Conselho de Ética convida as pessoas para depor”, disse. “Tivemos um prejuízo substancial na defesa porque várias testemunhas deram de ombros e não compareceram.”

A defesa final, documento apresentado ao Conselho de Ética, diz que a delação premiada feita por Ronnie Lessa — apontado pela Polícia Federal como o assassino de Marielle, e que apontou Brazão como mandante do crime — é uma “fantasiosa estória de um homicida confesso”, afirma que há contradições e erros factuais na denúncia da Procuradoria-Geral da República e conclui que não há provas suficientes para sustentar a acusação.