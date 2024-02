Tarcísio já avisou que irá. Sobre Nunes, a pressão é ainda maior, já que pode levar a consequências mais imediatas. Bolsonaro quer essa demonstração pública de apoio justamente no momento antes do período de definição das candidaturas e alianças partidárias. Há aí uma ameaça implícita de novamente abandonar a pré-campanha do prefeito para insistir em um nome à direita que poderia machucar a votação do prefeito em um primeiro turno. Para Nunes, porém, ir a um evento em que Bolsonaro defende-se de tentar dar um golpe de Estado e diante de uma multidão que deve mostrar-se hostil ao STF, é uma imagem que não combina com o discurso de quem almeja apresentar-se ao eleitorado como um moderado de centro e com uma frente ampla de apoio.

Por fim, se conseguir reunir líderes de direita em seu palanque mesmo no pior momento do ponto de vista jurídico (até aqui), com a Polícia Federal batendo à sua porta, Bolsonaro reforçará a imagem de líder da oposição e aglutinador da direita para os próximos passos rumo a 2026. As ausências em seu palanque servirão também para medir até onde pode ir o apoio a ele por parte daqueles que querem trilhar caminhos próprios sem sofrer dos mesmos percalços no futuro. Esses aliados preferiam que Bolsonaro fosse sendo enfraquecido aos poucos para que pudessem ocupar seu espaço mais adiante. O ex-presidente, porém, quer garantir que estejam vinculados a ele qualquer que seja seu futuro.