Durante todo o segundo turno, o que move o eleitor, até aqui, é a rejeição de Guilherme Boulos, que está acima de 50% na maioria dos levantamentos. Seria, portanto, natural esperar que o candidato do PSOL buscasse reduzir esses índices. Isso se daria gastando seu tempo, seja no horário eleitoral, seja no debate, para colocar suas posições sobre as históricas acusações que são feitas contra ele. Mas Boulos insiste em outra linha: buscando aumentar a rejeição a Nunes, o que não apenas parece bem mais difícil para a atual disputa como serve muito menos também ao futuro político do candidato da esquerda.

No debate da Record, apenas por duas ou três vezes o postulante do PSOL buscou usar as respostas para defender sua história nos movimentos sociais e posições acerca de temas polêmicos sempre explorados pelo adversário. No restante do programa, Boulos usou o espaço para atacar Nunes com escândalos da Prefeitura, colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro no colo do prefeito, apontar o emedebista como um prefeito que dribla suas responsabilidades e que a cidade que apresenta é muito diferente daquela da vida real. Entre vários objetivos, Boulos não conseguiu enfatizar nenhum deles.

É fato que teve também bons momentos. Talvez os melhores do debate. Como, por exemplo, quando lembrou do episódio em que Nunes foi parar na delegacia após dar tiros por alto na porta de uma boate, o que fez o assunto ser a principal busca relacionada ao prefeito no Google, ou quando o emedebista deu-lhe o maior presente ao dizer que crianças brincam às 22h na Praça da Sé em tempos de violência flagrante na cidade. A estratégia de falar para que as pessoas buscassem os assuntos no mecanismo de busca, aliás, funcionou muito bem para Boulos no debate inteiro, também garantindo vinculação das buscas a Nunes ao Primeiro Comando da Capital e ao episódio de benefícios a um cunhado.