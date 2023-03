Ricardo Salles: ‘Se o PL ficar com Ricardo Nunes, a eleição em SP está perdida’

Um dos mais aguerridos defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, de 47 anos, recebeu 604.918 votos e foi o 4° deputado federal mais votado de São Paulo em 2022. O capital eleitoral estimula Salles a se movimentar para tentar se cacifar como candidato do campo bolsonarista à Prefeitura em 2024. Os planos, porém, esbarram na relação próxima que o seu partido, o PL, mantém com o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB) – que vai disputar a reeleição.

“Por mais que o prefeito queira os votos da direita, ele não tem essa relação com o presidente Bolsonaro. Ricardo Nunes nem sequer apoiou o Bolsonaro no 2° turno”, disse Salles nesta entrevista ao Estadão.

O deputado foi ministro do Meio Ambiente entre 2019 e 2021. Sua gestão na pasta foi marcada por polêmicas. Em uma reunião ministerial em abril de 2020, ele sugeriu a Bolsonaro que aproveitasse que atenção da imprensa estava voltada para a pandemia da covid-19 para ir “passando a boiada” na área ambiental, flexibilizando regras.

O deputado Ricardo Salles em seu gabinete em Brasília; parlamentar foi ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Leia a seguir os principais trechos da entrevista:

O sr. quer ser candidato a prefeito da capital, mas o seu partido, o PL, está na gestão Ricardo Nunes e cogita apoiá-lo. Espera se firmar como representante do bolsonarismo em SP?

Sim, com certeza a minha expectativa é ser o candidato do presidente (Bolsonaro) em São Paulo pelo fato de ter uma ligação com ele e ter sido seu ministro. Por mais que o prefeito queira os votos da direita, ele não tem essa relação com o presidente Bolsonaro. Ricardo Nunes nem sequer apoiou o Bolsonaro no 2° turno.

Continua após a publicidade

Essa é a intenção de Nunes? Ele diz que não é de direita...

Ele quer os votos da direita, mas declarou para o Estadão que não será o candidato da direita. Se ele não quer ser o candidato da direita, por que quer o votos dela? Eu sou o candidato da direita. Ricardo Nunes foge dessa posição. O partido dele está na base do Lula e tem ministérios.

Ricardo Nunes foge dessa posição. O partido dele está na base do Lula e tem ministérios. Ricardo Salles, deputado federal (PL-SP)

No ano passado, Lula e Haddad venceram a eleição na capital paulista. Um nome com perfil moderado teria mais chance nesse campo da direita?

João Doria venceu na capital em 2016 com um discurso bem à direita. Existe esse espaço. Não digo que meu discurso será radical. Ser de direita não é ser radical. Não existe essa correlação. Essa coisa de radicalismo no fundo é usada para desqualificar. Não tem problema nenhum em ter um candidato da direita. São Paulo vive um momento de desordem e caos. Isso abre espaço para uma candidatura de direita que tenha um choque de civilidade como a do Rudolph Giuliani em Nova York em 1993. Aquela regra da lei e ordem, ou da tolerância zero, foi um choque de civilidade. São Paulo está precisando disso. A cidade está um horror, e não é por falta de dinheiro. Tem R$ 30 bilhões em caixa.

Como está sua articulação no PL? O presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, esteve recentemente com o prefeito e sinalizou um possível apoio...

Ricardo é o prefeito, por isso tem a máquina a seu favor. O PL tem a Secretaria de Meio Ambiente e duas subprefeituras, do Campo Limpo e Butantã. Há um certo cuidado do Valdemar, e é natural que seja assim, dele tomar qualquer decisão ou dar sinais de que pode não estar com o prefeito. Isso pode implicar na perda do espaço que o partido já tem na Prefeitura.

Continua após a publicidade

Se o PL apoiar o Nunes, o sr. pode mudar de partido para disputar a Prefeitura?

Essa é uma discussão que vamos ver. Não estou vendo o PL com o Ricardo. Só há uma chance disso acontecer: se o Ricardo Nunes melhorar muito a ponto de ser viável. Hoje ele não é. O prefeito não é conhecido e tem uma alta taxa de rejeição. A maioria das pessoas não o conhece. E quem o conhece, o rejeita.

Conta com apoio do governador Tarcísio de Freitas em 2024?

Estive com ele semana passada. A posição dele é ter uma parceria administrativa com o prefeito. É correto que mantenha isso. Mas se nós mostrarmos viabilidade eleitoral, é óbvio que ele vai preferir ficar com campo que o elegeu, que foram a direita e os bolsonaristas.

O sr. acha que teria viabilidade fora do PL?

Se o PL ficar com o Ricardo Nunes, a eleição está perdida. O Nunes não ganha do (Guilherme) Boulos. Isso abre espaço para minha candidatura. O presidente (Bolsonaro) não vai apoiar o Ricardo Nunes. Entre ele e eu é óbvio que vai apoiar a mim.

O Nunes não ganha do Boulos. Isso abre espaço para minha candidatura.” Ricardo Salles, deputado federal (PL-SP)

Continua após a publicidade

Bolsonaro lhe disse isso?

Nem precisa dizer. O ministro dele era eu. Ricardo Nunes não apoiou Bolsonaro no 2° turno.

A escolha de Boulos como candidato do PSOL com apoio do PT facilita a sua estratégia?

Se tem alguém que é a face invertida dessa moeda sou eu. Para mim é fácil debater com ele. Temos 100% de divergência.

Michelle Bolsonaro terá voo próprio na política?

O capital político é do Bolsonaro. Michelle fez um bom trabalho como primeira-dama, especialmente nos assuntos de voluntariado. Mas ninguém vai fazer nenhum movimento sem que o presidente esteja de acordo ou incentive.

Bolsonaro vai ficar inelegível?

Continua após a publicidade

Há claramente uma linha de atuação do TSE que prepara um processo nesta direção de torná-lo inelegível.

Nesse cenário, quem seria o herdeiro (ou herdeira) dele em 2026?

Está cedo para dizer. Tem muita gente no páreo: Michelle, Tarcísio, (Romeu) Zema...

Como prevê o futuro do bolsonarismo?

O presidente tirou a direita do armário em 2018. A direita tem diferentes grupos, sendo um deles mais conservador e outro mais liberal na economia. Esses grupos vão criar tendências. Mas a direita pode continuar unida sob um líder que incontestavelmente é o Bolsonaro. Esses grupos de direita só tem um líder em comum com força política e popularidade. Quem tem voto é o Bolsonaro.