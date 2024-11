Rodrigo Pacheco recebe título de doutor honoris causa do IDP, fundado por Gilmar Mendes

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG, recebeu nesta quinta-feira, 31, o título de doutor honoris causa do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, um dos fundadores do instituto, foi o responsável pela entrega da honraria.

Pacheco foi comparado pelo decano do Supremo aos ex-presidentes Tancredo Neves e Juscelino Kubitschek, ambos mineiros, que fazem “arte política”, segundo Mendes. O ministro apontou que, à frente do Congresso, o senador enfrentou a pandemia de Covid-19, uma crise política e polarizações, tudo isso intensificado pelas notícias falsas espalhadas pelas redes sociais.

O ministro do Supremo Gilmar Mendes e o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. O ministro entregou título de doutor honoris causa ao senador Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF e Marcelo Camargo/Agência Brasil

PUBLICIDADE Gilmar Mendes ressaltou que Pacheco lutou pela democracia e soube estabelecer o diálogo entre os poderes, mesmo durante momentos de tensão. O ministro exaltou o homenageado por sua defesa da Justiça Eleitoral durante as eleições de 2022, quando se pedia voto impresso. Em seu discurso de agradecimento, Pacheco ressaltou ser favorável a uma regulação das redes, que segundo ele deram corpo aos ataques de 8 de janeiro. O senador ressaltou seu apoio ao sistema eleitoral e sua posição contra os que negaram e negam os efeitos “devastadores” da pandemia. ”Agradeço ao ministro Gilmar Mendes e ao corpo diretivo do IDP pela homenagem que recebi e asseguro que continuarei contribuindo para a manutenção de uma democracia forte no Brasil”, escreveu em suas redes sociais.

Veja os discursos completos: