Sabatina ‘Estadão’/FAAP: Elvis Cezar promete investir na contratação de policiais militares

O candidato ao governo de São Paulo Elvis Cezar (PDT) criticou a gestão atual do Estado na área da segurança pública e afirmou que, se eleito, pretende investir na contratação de policiais militares. O ex-prefeito de Santana de Parnaíba defendeu, ainda, que as políticas públicas para reduzir a violência tenham foco nas periferias e incluam o aumento da oferta de educação à população.

“Esse negócio de ter professor e policial adversário do Estado é só para governo que não tem sabedoria”, afirmou nesta quarta-feira, 17, na sabatina promovida pelo Estadão e a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).

Elvis Cezar disse também ser a favor do uso de câmeras nos uniformes dos policiais e prometeu mantê-las. Ele, porém, argumentou que esse “não é o maior problema” da corporação. O candidato tem como proposta “contratar policiais, valorizá-los e fazer implementação de tecnologia”.

Em relação à Cracolândia, Elvis Cezar defendeu o acolhimento dos dependentes químicos com “acompanhamento, inteligência e segurança dos profissionais”, além da formulação de políticas de assistência social e saúde. O pedetista enfatizou a realização de um chamamento público em colaboração com clínicas de recuperação.

“Vamos utilizar todas as vagas nesse chamamento e, a partir daí, vamos tirando essas pessoas e levando para as clínicas, onde vamos curá-las”. Elvis também defendeu incentivo à contratação de ex-dependentes químicos, com bônus para as empresas que o fizerem.

Entre outras medidas anunciadas na sabatina, o candidato prometeu reduzir o ICMS e rever o preço dos pedágios nas estradas estaduais.

Saúde

Elvis Cezar afirmou ainda que vai montar um centro de controle de indicadores na área da Saúde para eliminar as filas para cirurgias que existem hoje no Estado. “Vou criar um centro de controle de indicadores, onde serão conectados 120 hospitais e 645 secretarias de saúde dos municípios de São Paulo, para fazer um plano de metas da atenção básica para que o Estado, de uma forma geral, cumpra isso. Com essa conexão direta com o Palácio dos Bandeirantes, dez gestores hospitalares vão acompanhar as metas de todas as cidades. A cidade que cumprir vai ter mais investimento. Mas, quem não cumprir não será penalizado. Entrará a ação do Estado e vamos verificar os motivos”, disse.