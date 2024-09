Saiba quais pesquisas para prefeito de SP serão divulgadas na reta final das eleições 2024

BRASÍLIA - A última semana de campanha antes do primeiro turno da eleição municipal em São Paulo deve ter ao menos dez pesquisas de intenção de voto para prefeito divulgadas. Os institutos de pesquisa AtlasIntel, Datafolha, Real Time Big Data, Paraná Pesquisas e Quaest já registraram no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) os levantamentos, que serão apresentados entre esta segunda-feira, 30, e sábado, 5, véspera das eleições.

Nesta segunda-feira, 30, os institutos Real Time Big Data e Quaest apresentarão seus primeiros levantamentos da semana, enquanto o instituto AtlasIntel divulgará sua única pesquisa registrada até o momento para a reta final. Já na próxima terça-feira, 1°, será a vez da Paraná Pesquisas. As entrevistas para essas pesquisas já começaram no dia 24, no caso do instituto AtlasIntel, e no dia 27 para os demais. Com entrevistas começando a partir desta segunda-feira, a Real Time Big Data divulgará outro levantamento na quarta-feira, 2. O Datafolha, por sua vez, apresentará intenções de voto na quinta-feira, 3.

Na sexta-feira, 4, Paraná Pesquisas, Datafolha e Real Time Big Data estarão de volta, cada um com um levantamento mais próximo do dia das eleições. Até que, na véspera, sábado, dia 5, o insituto Quaest apresentará uma pesquisa final.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) Foto: Felipe Rau e Werther Santana/Estadão

Confira a programação:

30 de setembro - Real Time Big Data, AtlasIntel e Quaest

1 de outubro - Paraná Pesquisas

2 de outubro = Real Time Big Data

3 de outubro - Datafolha

4 de outubro - Paraná Pesquisas, Real Time Big Data e Datafolha

5 de outubro - Quaest

O primeiro turno da eleição municipal vai ocorrer no próximo domingo, 6. Os principais institutos de pesquisa apontam a necessidade de um segundo turno para decidir o próximo prefeito da maior cidade do País, que vai ser realizado no dia 27 deste mês. Os candidatos que disputam uma vaga no embate direto são o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o ex-coach Pablo Marçal (PRTB).

AtlasIntel

A última pesquisa da AtlasIntel em São Paulo, divulgada na última segunda-feira, 23, mostrou que Boulos lidera a disputa com 28,3% das intenções de voto. Nunes e Marçal apareceram em seguida com 20,9%, cada. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Em seguida foram listados a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 10,8% de menções, o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), com 6,9%, e a economista Marina Helena (Novo), com 3,8%. Altino Prazeres (PSTU), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP) registraram 0,1% de menções cada. São 2,2% os que votam branco ou nulo e 5,8% estão indecisos.

A pesquisa Atlas entrevistou virtualmente 2.200 eleitores paulistanos entre os dias 17 e 22 de setembro, com nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) segue o protocolo SP-03546/2024.

Datafolha

A última pesquisa do Datafolha, divulgada na última quinta-feira, 26, mostrou um cenário diferente. Nunes tem 27%, Boulos apareceu com 25% e Marçal registrou 21% das intenções de voto na sondagem. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.

Em seguida, Tabata apareceu com 9%, Datena com 8% e Marina Helena registrou 2% das menções. Os que disseram votar branco ou nulo foram 6%, e outros 3% não souberam responder, assim como na pesquisa anterior.

O Datafolha realizou 1.610 entrevistas presenciais em São Paulo entre os dias 24 e 26 de setembro. O índice de confiança é de 95% e o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o SP-06090/2024.

Paraná Pesquisas

O último levantamento da Paraná Pesquisas foi divulgado nesta sexta-feira, 27, e atestou um cenário semelhante ao mostrado pelo Datafolha. Nunes teve 28%, Boulos, 24,9% e Marçal registrou 20,9% na sondagem. A margem de erro é de 2,6 pontos porcentuais.

Em seguida, estão listados Tabata Amaral (7,3%), José Luiz Datena (7,1%), Marina Helena (2,1%), Bebeto Haddad (0,4%), João Pimenta (0,3%), Ricardo Senese (0,3%) e Altino Prazeres (0,2%). Indecisos somam 3,9% e 4,9% dos paulistanos pretendem votar branco ou nulo.

A Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores paulistanos entre os dias 23 e 26 de setembro. O índice de confiabilidade é de 95% e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-09331/2024.

Quaest

O último levantamento da Quaest foi divulgada no último dia 24 de setembro, e também registrou um empate técnico entre Boulos, Nunes e Marçal. O atual prefeito teve 25% das intenções de voto, o deputado federal aparece com 23% e o ex-coach marcou 20%. A margem de erro é de três pontos porcentuais.

Tabata Amaral apareceu com 8%, José Luiz Datena marcou 6% e Marina Helena registrou 2% das intenções de voto. Brancos e nulos somaram 9% e 7% dos paulistanos afirmaram que não sabiam em quem votariam.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.200 eleitores de 16 anos ou mais em São Paulo (SP) entre os dias 21 e 23 de setembro. O nível de confiança é de 95% e o levantamento foi registrado no TSE com o código SP-06330/2024.

