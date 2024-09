Pesquisa Quaest em São Paulo: Nunes tem 25%; Boulos, 23%, e Marçal, 20% das intenções de voto

Há menos de duas semanas para as eleições municipais, a nova pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 24, mostra o prefeito Ricardo Nunes (MDB) com 25%, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) com 23%, e o influenciador Pablo Marçal (PRTB) com 20%. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais. Com isso, os três estão tecnicamente empatados.

No mesmo cenário estimulado sobre as intenções de voto do paulistano para a Prefeitura de São Paulo, em que o nome dos candidatos foi apresentado para os entrevistados, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) aparece com 8%, o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) tem 6% e a economista Marina Helena (Novo) alcança 2% das menções. Os demais candidatos não pontuaram. São 9% os que votam branco ou nulo e 7% estão indecisos.

PUBLICIDADE A pesquisa Quaest entrevistou 1.200 eleitores de 16 anos ou mais em São Paulo (SP) entre os dias 21 e 23 de setembro. O nível de confiança é de 95% e o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código SP-06330/2024. Na pesquisa anterior do instituto, divulgada semana passada, dia 18, Nunes tinha 24% das intenções de voto, enquanto Boulos vinha numericamente na sequência, com 23%, e Marçal, com 20% das menções.

Em comparação com a última pesquisa, Nunes oscilou positivamente um ponto, assim como Tabata. Já Datena caiu quatro pontos. Boulos e Marçal mantiveram seus índices.

Espontânea

No cenário espontâneo, em que o nome dos candidatos não são apresentados aos eleitores, Boulos é mencionado por 16% dos entrevistados, seguido de Marçal e Nunes, cada um com 14% das menções. Na sequência aparecem Tabata, com 4%, e Datena, com 1%. Indecisos são 46%, e outros 4% dizem que vão votar em branco, nulo ou não vão votar.

Segundo turno

Foram testados três cenários de um eventual segundo turno na capital paulista. Nunes, tanto contra Boulos como contra Marçal, venceria essa segunda etapa do pleito.

Enfrentando Boulos, Nunes foi mencionado por 49% dos entrevistados, ante 32% para Boulos. Nesse cenário, 15% votam em branco ou anulam o voto, e 4% estão indecisos. Já contra Marçal, o atual prefeito levaria por 52% ante 25%. Nulos e brancos são 18%, e 5% disse estar indeciso.

Em um cenário de Boulos e Marçal no segundo turno, o psolista leva de 41%, contra 36% do ex-coach. Nesse cenário, 19% votam em branco ou anulam o voto, e 4% estão indecisos.