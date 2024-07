Ex-secretário de Eduardo Paes é agredido em operação para demolir imóveis na Cidade de Deus

De acordo com o ex-secretário, ele foi até a Cidade de Deus após ter contato com denúncias sobre moradias derrubadas de forma ilegal. Quando chegou na região, foi agredido por pessoas que estavam protestando na comunidade. “Me avisaram de um tumulto na minha comunidade e, obviamente, fui tentar entender o que estava acontecendo. Quando vi que as coisas estavam fora de controle, entrei no meio para acalmar os ânimos, mas já estava fora de controle”, afirmou Salvino nas redes sociais.

O Estadão questionou a prefeitura do Rio sobre as denúncias de demolição ilegal de moradias na Cidade de Deus, mas não obteve retorno.