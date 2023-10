Sâmia Bomfim pede licença da Câmara dos Deputados após assassinato do irmão

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) anunciou nesta terça-feira, 24, que está de licença por tempo indeterminado de suas atividades parlamentares na Câmara dos Deputados por causa do assassinato de seu irmão no início do mês no Rio de Janeiro. Diego Bomfim e outros dois médicos, Marcos Corsato e Perseu Almeida, foram executados em um quiosque na Barra da Tijuca.

Três homens desceram de um carro do outro lado da rua e atiraram nas vítimas. Até o momento, a principal linha de investigação da polícia aponta que Bomfim foi confundido com um miliciano carioca e morto por engano. Os médicos estavam no Rio de Janeiro para participar de um congresso internacional de ortopedia.

Em nota divulgada no X (antigo Twitter), a equipe da deputada federal disse que continuará trabalhando e vai retomar gradualmente as atividades nas redes sociais para apoiar e dar visibilidade “às lutas e demandas sociais” defendidas pelo mandato.

“Seguiremos, incessantemente, na batalha por Justiça por Diego, Marcos e Perseu. Com isso, também fortalecemos a luta por um modelo de sociedade em que o combate ao crime seja feito com inteligência e efetividade e no qual a segurança pública, assim como todas as áreas sociais, seja valorizada e garantida, respeitando os direitos de todas e todos”, diz o texto.