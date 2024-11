Senado convida Lewandowski e secretários de RJ e SP para falarem sobre crime organizado

A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou nesta terça-feira, 12, convites para que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e os secretários de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e do Rio de Janeiro, Victor dos Santos, compareçam a uma audiência pública no dia 3 de dezembro. O objetivo é discutir ações de combate ao crime organizado no País.

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública Foto: Pedro Kirilos/Estadão

PUBLICIDADE A iniciativa do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) de requerer a presença das autoridades foi motivada pelo assassinato do empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, morto a tiros ao sair do Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 8. Ele era delator de uma investigação sobre lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). O crime, que também vitimou o motorista de aplicativo Celso Araujo Sampaio de Novais, está sendo investigado pela Polícia Federal e pela Polícia Civil de São Paulo.

“Queremos ouvir educadamente o ministro para saber das propostas, das ações do Ministério da Justiça frente ao crime organizado”, disse Moro. Ele comparou as iniciativas atuais com as do governo anterior, afirmando que as ações eram mais contundentes durante o período que comandou o Ministério da Justiça. Os senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fizeram os convites aos secretários de Segurança de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. Como não é uma convocação, eles não são obrigados a comparecerem à audiência.

Para Flávio Bolsonaro, “São Paulo e Rio de Janeiro são a caixa de ressonância da segurança pública no País”. O senador mencionou um episódio recente no Rio de Janeiro, onde traficantes de drogas atiraram contra veículos na Avenida Brasil, causando pânico entre a população. O senador defendeu a realização da audiência pública para alinhar as ações de combate ao crime organizado.