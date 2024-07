Nos últimos sete dias, a AP Exata inteligência Digital identificou 540 memes diferentes sobre o ministro, que se disseminaram de forma avassaladora na internet. São cards, gifs e também vídeos feitos por inteligência artificial, que transformam o ministro em uma piada e colam nele o apelido de “Taxad”. Muitos utilizam cartazes de filmes conhecidos, inserem ali a imagem de Haddad e alteram os títulos, ressaltando a alegada taxação.

Nos comentários estimulados pelos memes o sentimento de Humor predomina, estando presente em 24,9% dos posts. No entanto, a linguagem satírica estimula também muita negatividade sobre o alvo da aparente “brincadeira”. Por isso, o segundo sentimento mais presente nas publicações é a Raiva, com 22,1%. Em terceiro está a Aversão, com 15,3%, seguida do Medo, com 10,3%. O sentimento de Confiança no trabalho do ministro, resultado de comentários de apoiadores do governo, é o menos presente, marcando 2,9%.